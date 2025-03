Reggio BIC, Blomquist traccia un bilancio della stagione in vista dei Playoff Scudetto

Dopo la vittoria della Reggio BIC contro Bergamo, Joakim Blomquist ha tracciato un bilancio della stagione e delineato gli obiettivi futuri in vista della prossima sfida contro Padova e dei Playoff Scudetto.

Il successo contro Bergamo

“Abbiamo ottenuto una bella vittoria in trasferta, cosa sempre difficile. Sapevamo che Bergamo stava lottando per restare in Serie A, quindi ci aspettavamo un match complicato. Ma abbiamo difeso bene – quando la difesa funziona, anche l’attacco ne beneficia. Alla fine, abbiamo portato a casa il risultato”, ha dichiarato Blomquist.

L’ultima partita in casa prima dei playoff

La prossima sfida vedrà la squadra impegnata sabato alle 15.30 contro Padova, un match importante per chiudere la stagione regolare nel migliore dei modi. “Ovviamente è l’ultima partita in casa prima dei playoff. Vogliamo chiudere in bellezza con un’altra vittoria”.

Verso i Playoff Scudetto

Successivamente, la squadra si preparerà per i Playoff Scudetto, con un avversario ancora da definire. “Non conosciamo ancora il nostro prossimo avversario. Sarà comunque una battaglia dura, chiunque passi. Noi ci prepareremo al meglio.”

Una stagione di successi e nuove ambizioni

La squadra ha già scritto un capitolo importante della sua storia raggiungendo la prima semifinale playoff in Serie A, ma le ambizioni non si fermano qui. “Abbiamo fatto una grande stagione. Il primo obiettivo era qualificarci per la Coppa Italia, e ci siamo riusciti. Ora ci concentriamo sui playoff di Serie A e, dopo quelli, sui playoff di Eurocup in Turchia. L’obiettivo finale è vincere”.

Blomquist ha concluso con una riflessione sulla stagione fin qui disputata: “È stata una stagione molto positiva. Abbiamo centrato i nostri traguardi – la Coppa Italia e l’Eurocup. Ora vogliamo di più.”