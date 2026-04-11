Reggio Bic, beffa all’ultimo secondo: l’Amicacci passa 50-49

Sfuma sul più bello la vittoria per la Reggio Bic, che cede all’ultimo canestro contro l’Amicacci al termine di una gara intensa e combattuta fino alla sirena finale. A decidere il match è Tanghe, autore del tiro che vale il successo per gli abruzzesi: finisce 49-50 la penultima gara della regular season.

L’avvio sorride alla formazione di casa, trascinata da un ispirato Juninho Clemente. Il brasiliano inaugura il match dalla lunetta con tre tiri liberi a segno, dando il via a un parziale di 5-0 che mette subito in difficoltà gli ospiti. La Reggio Bic spinge e trova anche il +7 grazie a buone soluzioni offensive e a una difesa attenta.

Tuttavia, l’Amicacci reagisce con determinazione, ricucendo lo strappo fino al -2 e poi trovando il pareggio. Il primo timeout chiamato da coach Cugliandro non basta a fermare l’inerzia: il primo quarto si chiude sul 15-17 per gli abruzzesi.

Nel secondo periodo la gara resta equilibrata, ma caratterizzata da diversi errori da entrambe le parti. L’Amicacci prova ad allungare, mentre la Reggio Bic fatica a trovare continuità offensiva, anche a causa della serata complicata del capitano Sripirom. Nonostante ciò, i padroni di casa riescono a limitare i danni grazie a uno sforzo corale, andando all’intervallo lungo sotto di appena due punti sul 25-27.

Al rientro in campo, i reggini trovano anche il vantaggio, ma la risposta degli ospiti è immediata. Il terzo quarto scorre sul filo dell’equilibrio, con continui ribaltamenti e nessuna delle due squadre in grado di prendere il largo. La Reggio Bic riesce anche a portarsi sul +2, costringendo coach Di Giusto al timeout, ma il finale di frazione premia ancora l’Amicacci, avanti 36-39.

L’ultimo quarto è carico di tensione. Le due squadre si affrontano punto a punto, consapevoli del peso della posta in palio. A metà periodo regna la parità, poi è ancora Clemente a prendersi la scena con una tripla che riporta avanti i suoi. Lo stesso brasiliano firma anche il +4, ma l’Amicacci non molla e torna rapidamente a contatto.

Nel finale, la Reggio Bic conduce di una lunghezza a 47 secondi dalla sirena. Coach Cugliandro chiama timeout per organizzare la difesa, ma nell’azione decisiva Tanghe riesce a trovare lo spazio giusto e segna il canestro del sorpasso. L’ultimo tentativo dei reggini non va a buon fine e il match si chiude con la beffa: 49-50 per l’Amicacci.

Tabellini

Reggio Bic: Rukavisnikovs 10, Castro, Marcondes 21, Bundzins, Trabuchet 11, Šimonek, Messina 2, Sripirom 5.

Allenatore: Cugliandro

Amicacci: Benvenuto 11, Carvalho 6, Mehiaoui 8, Topo 9, Hannson, Tanghe 8, Giuranna, Mandjam, Boganelli 4, Greco, McIntyre 4.

Allenatore: Di Giusto