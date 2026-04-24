Reggio BiC, altra impresa: due su due nella giornata inaugurale di Eurocup 2

Grande prova di forza della Reggio BiC che conquista la seconda vittoria nella giornata di apertura delle Finali di Eurocup 2. La formazione reggina supera l’Econy Gran Canaria al termine di una gara intensa e combattuta, confermandosi protagonista assoluta del torneo.

Il match si apre all’insegna dell’equilibrio, con grande tensione in campo fin dai primi possessi. Il primo canestro porta la firma del brasiliano Clemente, dopo diversi attacchi infruttuosi da entrambe le parti. Gli spagnoli rispondono immediatamente, mantenendo il punteggio in parità e dando vita a una sfida molto fisica e combattuta.

Gran Canaria prova il primo allungo, costringendo coach Antonio Cugliandro a fermare il gioco con un timeout. La risposta arriva subito: i cambi danno energia, con Simonek e la giovane Yeager, ai reggini che rientrano fino al -3. Il capitano Sripirom suona la carica con una tripla fondamentale, seguita da una grande azione difensiva che libera ancora Clemente per un canestro pesante. Il primo quarto si chiude sul 15-15, perfetta fotografia dell’equilibrio visto in campo.

Nel secondo periodo sono gli ospiti a partire meglio con un parziale di 4-0, ma Trabuchet prende in mano la squadra e riporta la Reggio BiC in partita. Lo stesso Trabuchet, glaciale dalla lunetta, firma il nuovo vantaggio. La difesa aggressiva dei reggini e una gestione lucida del possesso consentono ai nero-oro di allungare fino al +7, con Clemente sempre più protagonista. Si va all’intervallo lungo sul 23-30.

Al rientro dagli spogliatoi arriva la svolta decisiva. La Reggio BiC alza il ritmo e trova un gioco corale efficace, portandosi rapidamente sul +10. L’intuizione tattica di coach Cugliandro cambia l’inerzia del match, mentre Sripirom continua a essere determinante. Nonostante i quattro falli di Trabuchet, la squadra reggina mantiene il controllo e chiude il terzo quarto avanti 39-50.

Nell’ultimo periodo i reggini gestiscono con maturità il vantaggio, respingendo ogni tentativo di rimonta degli spagnoli. Clemente è ancora protagonista di una prestazione straordinaria, trascinando i compagni fino al massimo vantaggio di +21. Gran Canaria prova a cambiare assetto con diverse rotazioni, ma la reazione non arriva. La Reggio BiC amministra senza affanni e porta a casa una vittoria fondamentale.

Un successo che dà ulteriore slancio alla squadra in vista del prossimo impegno, in programma domani mattina alle 9:30 contro Valladolid.

Tabellini

Reggio BiC: Rukavisnikovs, Castro, Marcondes 30, Bundzins, Trabuchet 17, Šimonek 7, Messina, Sripirom 15, Giglio, Yeager.

All. Cugliandro

Econy Gran Canaria: Hernandez 6, Vega 4, Wesolowski 16, Märendes 9, Mutware 2, Weiss, Kozaryna 12, Vilas 8, Barbibay, Aguiar.

All. Feriani

Parziali: 15-15, 8-15, 16-20, 18-19.