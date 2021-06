“Reggio Athena” pungola l’Amministrazione Comunale: “Cosa intende fare per recuperare il Lido Zerbi?”

Il coordinamento Associativo “Reggio Athena”, pur constatando che: “la maggior parte dei suggerimenti elargiti rimangono lettera morta, non intende – precisa il vicepresidente Antonio Vacalebre – recedere dal ruolo di pungolo/stimolo verso l’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria.

Pensiamo alle numerose denunce fatte per la vicenda rifiuti urbani, al taglio dei pini di Condera, ma anche al restyling di alcuni siti cittadini. Osserviamo che, nostro malgrado, si dà più ascolto al dibattito ideologico piuttosto che a salvaguardare il territorio.

“Oggi – specifica il rappresentante di ‘Reggio Athena’ – chiediamo, come Coordinamento Associativo, all’Amministrazione Falcomatà cosa intende fare per recuperare lo stabilimento balneare Lido Zerbi, struttura realizzata intorno agli anni Venti ( speriamo non sia una colpa) e che versa in condizioni di degrado esasperato.

Un tempo fiore all’occhiello della città, con la sua ‘rotonda sul mare’, era un esempio urbanistico copiato in tutt’Italia, oggi, trasformato in una discarica a cielo aperto e privato dell’utilizzo da parte dell’intera comunità reggina.

Si spendono cinque milioni per il restyling di Piazza de Nava avuti grazie al finanziamento del Ministero Beni Culturali e non si riesce a far partire i lavori di quello che può essere il vero unico rapporto diretto con il nostro mare”. “L’estate – commenta infine Vacalebre -. è ormai alle porte e la città sarà senza lido e quello che ci preoccupa senza una data certa di inizio lavori.