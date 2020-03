Reggio al voto, “Per una sanità a misura di città: giovedì l’iniziativa organizzata da La Strada e DemA

Proseguono gli appuntamenti de “La Strada” con i Nodi Tematici, gli spazi fisici e virtuali finalizzati alla scrittura del programma del candidato sindaco del movimento alle prossime elezioni comunali, Saverio Pazzano.



Si svolgerà giovedì 5 marzo alle 18.30, presso la sede de “La Strada” in via Santo Stefano da Nicea, 29, un importante nodo tematico dedicato alla Sanità, tema che rappresenta una delle urgenze del territorio reggino. Soprattutto in un momento storico particolare, come quello che sta vivendo l’Italia, e non solo, in cui l’allarme Corona Virus solleva il tema della fragilità dei sistemi sanitari regionali, in particolare del Sud.

Sistema che in Calabria vive dieci anni di commissariamento, piani di rientro dal disavanzo finanziario del Fondo Sanitario Regionale, il blocco delle assunzioni, la tentata riconversione di alcuni ospedali e l’IRAP e l’IRPEF elevate che i calabresi pagano annualmente. E ancora, la mancata attuazione dei Livelli Essenziali di Assistenza ed il crescente esodo ogni anno di migliaia di cittadini calabresi al Nord, disposti a sostenere il costo umano ed economico dello sradicamento da casa per curare una malattia o sottoporsi a un’operazione.

Ci sono misure che un’Amministrazione comunale e un sindaco possono mettere in atto e strategie che dovrebbero attivare, anche in una situazione così complessa come quella calabrese.

“Per una sanità a misura di città”, questo il titolo dell’iniziativa, organizzata da La Strada insieme a DemA, nata per far incontrare esperti e cittadini su un tema di così grande importanza. All’incontro interverrà un illustre ospite, Rubens Curia, ex direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia e dirigente dell’area Lea (Livelli essenziali di assistenza), e oggi portavoce di “Comunità competente”, movimento culturale che propone una riforma organizzativa e etica della sanità calabrese.