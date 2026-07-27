Reggina, Michele Guida nuovo attaccante amaranto

La Reggina ha acquistato Michele Guida.

Sessantadue reti e quarantaquattro assist vincenti nella carriera del classe 1998 nativo di Torre Annunziata, in grado di ricoprire più ruoli nel reparto offensivo. Negli ultimi due campionati, il nuovo attaccante amaranto ha ottenuto la promozione in C con il Savoia e la vittoria della Coppa Italia di serie D e dei playoff con il Ravenna (nelle fila romagnole, è stato allenato da mister Marchionni).

Da segnalare anche l’exploit con i molisani del Vastogirardi (20 reti nella stagione 2021/2022), che gli è valso la chiamata nel calcio professionistico da parte di Taranto e Turris.