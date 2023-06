Reggina in piena zona Cesarini, loro in fuorigioco

Sarà stato il desiderio bruciante di non rimanere indietro rispetto alle esternazioni sconclusionate del dirimpettaio facente FINZIONI che occupa pro tempore il Palazzo ospitante la sede della città Metropolitana, ma le considerazioni, diffuse giovedì, di Paolo Brunetti sulla caotica situazione in casa Reggina costituiscono, con chiarezza esemplare, la nitida cartina di tornasole dell’attuale Amministrazione comunale: inutile e millantatrice.

Prima di tutto, ad essere completamente privo di qualsivoglia connessione razionale sono le riflessioni, per modo di dire, attribuite al facente FINZIONI comunale e che qualcuno ha buttato lì digitando a caso su una tastiera senza dare ad esse un filo sensato, ma preoccupandosi solo di esibire un interesse attivo del suddetto alle sorti del club amaranto. Per come si andava dipanando da mesi la parabola societaria di Felice Saladini, una conduzione sufficiente dei nodi che interessano una città avrebbe indotto il precario (causa sospensione) indossatore della fascia tricolore per sacro volere falcomatiano a chiedere lumi con decisione e determinazione già ai primissimi campanelli d’allarme di cui un facente FINZIONI degno di tal nome deve saper riconoscere anche i suoni più flebili, ma comunque allarmanti. A maggior ragione se ad essere messo in pericolo è il già sbrindellato, “tessuto sportivo, economico e sociale cittadino”, come da nota trasmessa alla stampa. Sperare che le sue mani poco sapienti possano innalzare un muro a difesa di “un patrimonio materiale, immateriale e collettivo del territorio reggino e calabrese” (altro stralcio tratto direttamente dal comunicato) è argomento che affascinerebbe i cultori della fantascienza, certo non chi osserva con onestà intellettuale una realtà martoriata dall’incompetenza fatta sistema amministrativo. Ci fosse stata una autorevole controparte a Palazzo San Giorgio, i padroncini lametini avrebbero ricevuto, con la massima tempestività, richiesta di chiarimenti in merito ai passi compiuti sul filo del rasoio giuridico e finanziario. Mosse, comunque vada a finire, azzardate che, non per nulla, hanno mandato in fibrillazione un ambiente calcistico tradizionalmente poco incline a cedere quote, anche modiche, di quell’autonomia dell’ordinamento sportivo sorgente di potere e consenso, pienamente legittimata dallo Stato, sebbene caratterizzata da un perimetro circoscritto e limitato. Passi dinanzi ai quali un intervento dei vertici politico-amministrativi, nelle forme e nelle modalità compatibili con la dovuta separazione delle competenze, non avrebbe mai potuto essere considerato una ingerenza, come, invece, lascia surrettiziamente intendere il Brunetti a tempo determinato. Ne consegue che chiedere “chiarezza ed evidenza” oggi, quando il calendario indica una data rischiosamente vicina alla fine di giugno, appare, nella migliore delle ipotesi, la celebrazione della sprovvedutezza. Nella peggiore delle ipotesi, appare, invece, un tentativo, parecchio maldestro, di dimostrare una presenza, virtuale e fittizia, altrimenti impalpabile, a cui, purtroppo, i reggini sono abituati ormai da anni di (dis)amministrazione Falcomatà. Vero è che il suo principale si era spinto fino al conferimento della cittadinanza onoraria a Luca Gallo, infischiandosene delle notizie provenienti da tutta Italia sulla disinvolta gestione dei propri affari portati avanti dall’imprenditore romano e poi tradottasi in pesanti guai giudiziari. Ciononostante dal massimo rappresentante dell’istituzione comunale ci si sarebbe aspettati qualcosa di qualitativamente diverso e maggiormente incisivo rispetto al ringraziamento “della città all’intera compagine societaria” smemorata al punto da dimenticare di partecipare al popolo amaranto che aveva anticipato (di almeno un paio di anni) il viaggio di sola andata per la “fuga” da Reggio. Non era stato da meno, in questa serratissima gara tra sterilità vanagloriose, il discorsetto opportunistico di Carmelo Versace che, approfittando delle dichiarazioni di Andrea Abodi, ministro con deleghe allo Sport ed ai Giovani, si è lanciato a capofitto, poco più di una settimana fa, in una avventurosa ricostruzione scaturente da una dietrologia etnico-politica che avrebbe meritato miglior sorte se solo l’interlocutore del Governo fosse stato a conoscenza dell’esistenza del sostituto metropolitano del Sospeso. Da uomo di sport da vari decenni, che pure, per sette lunghi anni, della Lega B è stato presidente, Abodi aveva espresso, a torto o a ragione, preoccupazione per l’adozione di provvedimenti potenzialmente lesivi della equa competizione, proprio in omaggio all’autonomia dell’ordinamento sportivo. Nulla che facesse propendere per sospettare l’organizzazione di un complotto ordito ai danni della Reggina, nulla che facesse presagire un pregiudizio nei confronti della società amaranto la cui immagine, in verità, risulta essere stata danneggiata da atteggiamenti superficiali e condotte imprudenti messe in atto dai vertici dimissionari. Sta di fatto che con impropria audacia linguistica, il facente FINZIONI Metropolitano, ha provato a travestirsi, con risultati invero deludenti, da capopopolo inerpicandosi fino all’intramontabile autocommiserazione. Ha, infatti, scorto, anche nel caso di specie, niente di meno che l’attacco mosso da “un Governo a trazione leghista”. Una visione, probabilmente, offuscata dall’ansia di prestazione: una dose apprezzabile di conoscenza della Politica e di rispetto della comunità rappresentata lo avrebbe, del resto, messo al riparo dalla disinformazione interessata. In un Esecutivo guidato dalla presidente di Fratelli d’Italia, in cui i componenti salviniani sono un quarto del totale, nel quale lo stesso Abodi è notoriamente, ma forse non per il disinformato Versace, vicino alla Destra fin dai tempi della sua frequentazione del Fronte della Gioventù, strumentalizzare a fini politici l’incertezza, in questa fase storica, sovrana dalle parti del Sant’Agata appare, essa sì, un’operazione “fuorviante e faziosa” (aggettivi, in questo caso, utilizzati dal precario Metropolitano a tempo determinato). Con la postilla che il buon Versace si è precipitato verbalmente a garantire “pieno sostegno ed incondizionata solidarietà alla società Reggina 1914, al suo proprietario, Felice Saladini, al Presidente Marcello Cardona”: visti gli sviluppi dei giorni immediatamente successivi una maggiore accortezza, accompagnata magari da una opportuna ricognizione degli eventi verificatisi in seno al sodalizio amaranto sin dall’avvento dell’anno corrente, sarebbero stati graditi e, chissà, persino utili.