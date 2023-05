Reggina, Catanzaro, Crotone, Cosenza: i migliori risultati delle squadre di calcio calabresi

Nel calcio italiano è soprattutto il Nord a prevalere. Si tratta di una questione atavica, ben nota a tutti gli appassionati di pallone. La maggior parte degli scudetti vinti finora dalle squadre dello Stivale è disseminata infatti tra Milano e Torino. Solo quest’anno, dopo una lunghissima attesa, a vincere la Serie A è stata una compagine del Sud, ossia il Napoli. In generale, il meridione non ha mai raccolto grandissime fortune a livello di risultati puri e crudi, eppure dalla Campania alla Sicilia la passione per il calcio è elevatissima, forse ancora più sentita rispetto a quella di alcune piazza più blasonate.

In Calabria, in particolare, esistono diverse squadre che possono vantare una tradizione non indifferente, pur non avendo mai lasciato il segno in campo europeo. La Reggina, oggi in Serie B, è arrivata per la prima volta in A soltanto nel 1999, a distanza di 85 anni dalla propria fondazione. Sono state ben 9 le annate trascorse nel massimo campionato, delle quali 7 consecutive. La Reggina non è mai andata oltre il decimo posto, ottenuto nel 2005, ma il ricordo più memorabile rimane quello della stagione 2006/2007, quando sotto alla guida di Walter Mazzarri gli amaranto si salvarono battendo il Milan campione d’Europa, a dispetto degli 11 punti di penalizzazione dovuti alle vicende di Calciopoli. In totale Mazzarri conquistò ben 3 salvezze con la Reggina. Una serie di gioie che furono festeggiate come uno scudetto, anche perché nel palmarès vengono individuate solo un paio di competizioni giovanili: il Torneo Internazionale Maggioni-Righi e il Torneo Internazionale Carlin’s Boys.

Il Catanzaro, invece, si trova oggi in Serie C. Istituito nel 1927, il club giallorosso è già stato rifondato un paio di volte negli anni 2000. In tutto sono 7 le apparizioni in Serie A, di cui 5 di fila. Il Catanzaro è noto per essere la prima squadra calabrese ad aver raggiunto la prima divisione, nel lontano 1971. Agli inizi degli anni ’80 sono arrivati un ottavo e un settimo posto in A, ma da allora le Aquile del Sud hanno faticato enormemente a confermarsi ad alti livelli. Ciononostante, l’amore dei tifosi per i giallorossi non è affatto scemato e sono soprattutto quelli di vecchia data a sperare di rivedere prima o poi la loro squadra del cuore sui più grandi palcoscenici. In bacheca c’è di fatto solo uno scudetto di IV Serie, insieme a qualche affermazione in terza divisione.

Una formazione che negli ultimi tempi è stata spesso in Serie A è il Crotone, attualmente in C. Nata nel 1910 con il nome “Crotona”, anche questa società ha dovuto far fronte a diverse peripezie finanziarie. L’approdo in A è stato festeggiato per la prima volta addirittura nel 2016. Nel primo anno i Pitagorici si salvarono per il rotto della cuffia grazie all’operato del mister Davide Nicola, ma nel 2018 furono costretti alla retrocessione. Promosso di nuovo nel 2020, il Crotone non riuscì a spingersi oltre il penultimo posto e scivolò ancora una volta in B, per poi scendere di un’ulteriore categoria nel 2022. Nel calcio contemporaneo i rossoblù rappresentano forse la massima espressione del calcio calabrese, in quanto sono riusciti a mettere in mostra alcuni giocatori che sono stati o sono tuttora sotto ai riflettori. Si pensi ad esempio a Simy, che nonostante i suoi 20 gol non è riuscito ad evitare la retrocessione nell’ultimo anno del Crotone in Serie A. Da non dimenticare inoltre che Junior Messias, oggi al Milan, si è fatto conoscere ad alti livelli proprio durante la militanza tra le file degli Squali.

Infine, il Cosenza. Oltre 20 le partecipazioni alla Serie B, con un quinto posto ottenuto nel 1992. In questo caso ci troviamo però di fronte a una squadra che non è mai stata in Serie A. Come intuibile, la bacheca non è ovviamente delle più ricche, ma nel 2015 i Lupi della Sila si sono tolti la soddisfazione di vincere una Coppa Italia Lega Pro. Insomma, va da sé che tra risultati modesti e rifondazioni varie le previsioni degli addetti ai lavori e le scommesse sullo sport in generale sorridono raramente alle squadre calabresi, anche nelle serie inferiori. Tuttavia, la sensazione di un exploit improvviso da parte di una di queste formazioni è viva ogni anno.