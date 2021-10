Referendum sulla “giustizia giusta”, le modalità per la firma on line

È ancora possibile firmare con Spid o firma digitale all’indirizzo www.comitatogiustiziagiusta.it per promuovere i sei referendum concernenti la riforma del Csm (“Stop allo strapotere delle correnti”), la responsabilità diretta dei magistrati (“Più tutele per i cittadini: chi sbaglia, paga”), l’equa valutazione dei magistrati (“I magistrati non possono essere controllati solo da altri magistrati”), la separazione delle carriere dei magistrati (“Stop alle porte girevoli per ruoli e funzioni”), i limiti agli abusi della custodia cautelare (“Per una giustizia giusta e un equo processo, per tutti”) e l’abolizione del decreto Severino (“Più tutele per sindaco e amministratori”). Si possono inoltre aiutare i promotori dei quesiti a sostenere i costi relativi all’organizzazione della raccolta firme con una donazione volontaria. Dal 1° luglio l’attività di raccolta firme è partita in tutti i municipi e nei gazebo allestiti in diverse piazze italiane.