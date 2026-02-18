Referendum giustizia: giovedì al Circolo ReggioSud iniziativa di approfondimento sulle ragioni del No

Il dibattito sul referendum del prossimo 22 e 23 marzo sta infiammando le piazze a livello nazionale. Con il passare dei giorni monta la voglia di approfondire e conoscere meglio la proposta referendaria.

In questo senso il circolo culturale ReggioSud e AVS (che ha già aderito al Comitato per il No) hanno organizzato una iniziativa di approfondimento tecnico-politico sulle ragioni del No. Il dibattito pubblico vedrà protagonisti i sostituti procuratori del Tribunale di Reggio Calabria, Chiara Greco e Davide Lucisano, il vice segretario regionale di Sinistra Italiana, Walter Nocito. A coordinare i lavori sarà il segretario Metropolitano di Sinistra Italiana Demetrio Delfino. Il confronto è aperto alle domande del pubblico presente.

Appuntamento fissato per giovedì 19 febbraio alle ore 18, presso la sede del Circolo di via Sbarre inferiori 84.