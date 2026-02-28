Referendum costituzionale 2026, confronto acceso e partecipato a Montepaone Lido

Si è svolto ieri, presso la Sala Consiliare della Delegazione comunale di Montepaone Lido, l’incontro pubblico dal titolo “Referendum costituzionale 2026 – Le ragioni del Sì e del No a confronto”. L’evento ha registrato un’ampia partecipazione di cittadini, professionisti e studenti, desiderosi di approfondire i contenuti del referendum previsto per il 22 e 23 marzo, che riguarda la riforma costituzionale del sistema giudiziario italiano.

L’iniziativa ha offerto uno spazio di confronto diretto tra esponenti qualificati dei due schieramenti, in un clima complessivamente corretto e improntato al rispetto reciproco, pur nella nettezza delle posizioni espresse.

Ad aprire il dibattito, per il fronte del No, sono stati la dottoressa Graziella Viscomi e il professor Andrea Lollo. Nel loro intervento, i relatori hanno espresso forti riserve rispetto alla riforma, soffermandosi sui rischi percepiti per l’indipendenza della magistratura e l’equilibrio costituzionale. Richiamando argomentazioni diffuse anche a livello nazionale, Viscomi ha sottolineato come «la separazione delle carriere non affronta le reali cause di inefficienza del sistema giudiziario e potrebbe, per contro, indebolisce l’autonomia decisionale dei magistrati». In riferimento alla riforma si è parlato infatti, nel dibattito pubblico, di potenziali pericoli per l’indipendenza delle toghe che potrebbero favorire condizionamenti politici.

Il professor Lollo ha aggiunto che «il sistema attuale, pur non perfetto, tutela l’imparzialità attraverso meccanismi di autogoverno; frammentarlo potrebbe produrre effetti inattesi e non voluti», richiamando alla necessità di caution e ampie consultazioni. Questa posizione riflette le critiche più nette suggerite dagli oppositori della riforma, che sostengono che cambiamenti radicali richiedano un più vasto consenso e che la riforma non risolverebbe i problemi di fondo denunciati.

Per il fronte del Sì, l’avvocato Giuseppe Fonte e il professor Valerio Donato hanno illustrato le ragioni a sostegno della riforma, definendola una svolta storica. Fonte ha dichiarato che «la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri è un passo necessario per modernizzare la giustizia e rafforzare l’equità del sistema: non si tratta di indebolire la magistratura, ma di dotarla di strutture più efficienti e trasparenti». Questo argomento è in linea con le posizioni dei sostenitori del Sì, che vedono nella riforma un’occasione per ridurre le interferenze di correnti interne e rendere l’autogoverno più neutrale.

Donato ha fatto leva sull’importanza di rendere più chiari e definiti i ruoli dei magistrati: «in molte democrazie moderne, la distinzione netta tra giudicanti e requirenti è considerata uno standard di buona governance giudiziaria». Secondo il promotore del Sì, la riforma non solo allineerebbe l’Italia a modelli europei consolidati, ma potrebbe anche aumentare la fiducia dei cittadini nel sistema giudiziario.

A moderare l’incontro è stato l’avvocato Giuseppe Tuccio, che ha guidato il dibattito bilanciando tempi di intervento e sollecitando anche alcune domande dal pubblico. Il confronto con i presenti ha portato alla luce dubbi concreti sulla tenuta dei poteri costituzionali e sulle ricadute pratiche del nuovo assetto della magistratura, dando voce tanto ai timori legati all’indipendenza quanto alle speranze di una giustizia più efficiente.

L’appuntamento di Montepaone Lido si è confermato un momento significativo di partecipazione democratica. In un contesto spesso caratterizzato da polarizzazioni, il dibattito ha permesso ai presenti di ascoltare argomentazioni tecniche e punti di vista differenti, offrendo strumenti utili per una scelta consapevole in vista del voto.