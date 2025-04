Redel Viola, il presidente Laganà chiede scusa ai tifosi

Dopo una nuova prestazione deludente, il presidente della Pallacanestro Viola, Carmelo Laganà, ha voluto parlare direttamente in conferenza stampa per rassicurare i tifosi e lanciare un messaggio di unità. “Era necessario che la società mettesse la faccia”, ha esordito, dimostrando determinazione nonostante il momento difficile”.



“Dopo una brutta prestazione come questa, si può essere demoralizzati, ma la società no – anzi, prende vigore”, ha dichiarato Laganà. “Già dall’immediato dopo partita stiamo lavorando per dare nuovo slancio al progetto. Siamo ancora determinati e non lasceremo nulla di intentato”.

Il presidente ha voluto chiedere scusa ai tifosi per la partita negativa, ma ha assicurato che il gruppo si compatterà: “Parleremo con i ragazzi e con lo staff. Ci uniremo come abbiamo sempre fatto e sono sicuro che i risultati arriveranno. La fiducia e la serenità della società devono essere trasmesse alla squadra: non abbiamo perso nulla, siamo ancora in corsa per i nostri obiettivi”.

Nonostante la delusione sportiva, Laganà ha voluto sottolineare un momento emozionante della serata: “C’è stato l’accadimento più bello: in uno spicchio di curva, ci siamo riuniti come ai tempi della fondazione. I volti erano quelli di sempre. Questa è la dimostrazione che non diamo nulla per scontato, né tantomeno per perso”.

Il presidente ha raccontato di essersi unito ai tifosi per cercare di dare una spinta alla squadra: “Probabilmente non è bastato, ma ci riuniremo, analizzeremo gli errori e apporteremo i correttivi necessari. Non lasceremo nulla al caso”.

Il messaggio finale è stato di incoraggiamento: “Forza ragazzi, forza staff, forza tifosi. Affronteremo la prossima partita più uniti che mai”.

Una conferenza stampa che ha dimostrato l’orgoglio e la resilienza di una società che, nonostante le grosse difficoltà, non intende arrendersi. La Pallacanestro Viola vuole riscattarsi e lo farà lavorando con ancora più grinta e determinazione.