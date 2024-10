Redel, sono 5: la Viola batte anche una combattiva Milazzo

E’ una Redel Reggio Calabria che sa soffrire, combattere e vincere ancora una volta.

E’ cinquina per il team allenato da Giulio Cadeo che batte anche la resistenza di una preparata ed orgogliosa Svincolati Milazzo.



La sfida del sabato sera termina 88 a 79.

Gara molto complessa da decodificare.

Partono molto meglio gli ospiti.

Simone Quarta è in serata, Lalic lo segue a ruota fino al +9 a suon di triple.

L’asset difensivo Bangu e Paulinus (il migliore dei suoi) rintuzzerà il gap fino al 18-20 di fine primo quarto.

Nel secondo quarto regna l’equilibrio.

Bangu impatta sul 20 pari.

Reggio prova a spiccare il volo, ma Bolletta, Giannullo ed ancora Quarta, tengono botta.

Gli ospiti chiudono avanti di due al secondo periodo, 42-44.

Carico di determinazione, invece, il ritorno in scena nella terza frazione: Fernandez realizza da tre, Paulinus lo segue a ruota ed il +6 sembra orientare il match verso i calabresi.

L’Under Scredi, però, non intende mollare la presa: l’asso degli Svincolati è super, così come un Lalic estremamente concreto.

Nuovo break e nuovo sorpasso ospite fino al +6.

Paulinus, sempre lui, supportato da una difesa “press” efficace orchestrata da coach Cadeo, firma la nuova rimonta, con canestro finale di Simonetti sul 69 pari.

Nell’ultimo quarto, Paulinus ingrana la quinta: Ani e Cessel si avvicinano con cura al canestro fino al più otto.

Svincolati cercherà una nuova rimonta ma, la gestione del pallone dei neroarancio è convincente.

Termina 88 a 79 tra la festa del sabato sera neroarancio.

Redel Viola Reggio Calabria-Svincolati Milazzo 88-79

(18-20,24-24,27-25,19-10)

Redel: Idiaru 8, Ani 16,Paulinus 26, Simonetti 6, Fernandez 14, Sgarlato,Mazza,Marinelli,Cessel 9, Donati 1,Ivanaj 4,Bangu 4. Allenatore Cadeo, assistenti Scarpa e D’Agostino.

Svincolati: Salvatico 1, Malulal, Quarta 22,Giambò, Lalic 14, Bolletta 11, Rimsa 5, Giannullo 4, Asarevic, Scredi 22.

Allenatore Priulla, assistente Ferlisi

Arbitri Federico Puglisi di Aci Catena e Federico Catalano di Pedara.