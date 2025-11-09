Redel Reggio Calabria sul parquet di casa contro Svincolati Milazzo per ritrovare il successo

Osservato il turno di riposo previsto dal calendario, la Redel Reggio Calabria ritorna sul parquet di fronte ai propri tifosi, con la voglia di ritrovare il successo dopo il finale beffardo in terra pugliese contro il Castellaneta.

Per la settima di campionato coach Cadeo, dopo aver fatto di necessita virtù, dovrebbe ritrovare il roster quasi al completo contro gli Svincolati Milazzo. La formazione mamertina è ripartita anche quest’anno con coach Flavio Priulla in panchina, dopo aver sfiorato la finale per il salto di categoria. Un progetto basato sui giovani, con roster a cui non mancano fisicità, atletismo e punti e che può rappresentare una “mina vagante” per qualsiasi avversaria.

Nell’ultima giornata di campionato gli Svincolati hanno centrato il terzo successo di fila, con il +20 a Castellaneta dando seguito alle affermazioni ottenute contro Barcellona e Mola.

Per quanto riguarda il roster, tesserato da quest’anno il play-guardia reggino, ex Viola, Valerio Costa tra i nuovi acquisti insieme al veterano Marangon e La Bua. “Promosso” in prima squadra il talento Salvatore Maiorana; riconfermati sottocanestro Rimsa e Malual insieme a capitan Bolletta ed all’esterno Lalic.

Palla a due domenica 9 novembre alle 18, naturalmente al PalaCalafiore di Reggio Calabria. Arbitreranno i signori Greco di Catanzaro e Catania di Barcellona Pozzo di Gotto.

La partita sarà visibile sul canale Youtube Pallacanestro Viola, grazie al media partner RAC, con telecronaca di Giovanni Mafrici; sarà condivisa sulla pagina Facebook neroarancio e trasmessa in diretta sul DT canale 87 da Video Touring.