Redel Reggio Calabria in Puglia per confermare la vetta

Quarta tappa del girone di ritorno, nuova trasferta pugliese per la Redel Reggio Calabria che rende visita al Mola Basket, che cerca la sua prima vittoria dell’anno solare, riprovandoci di fronte al pubblico amico. È un testa-coda, osservando la classifica, tra la prima (a parimerito) e la penultima, ma attenzione a sottovalutare il valore del roster di coach Sordi, capace di piazzare le imprese contro Molfetta e Monopoli, oltre alla vittoria contro Corato.

Squadra già vista all’opera all’andata al PalaCalafiore, dove di fatto la Viola ha preso il largo nel punteggio all’intervallo lungo, per poi gestire i restanti due periodi (finale 84-69). E si ricorda chiaramente la verve del Mola, squadra giovane che corre e con buone mani al tiro e nel possesso. Feri Meyer e Ramponi, oltre Beltramino, Barnaba e Samardzic sono tra gli uomini di rilievo, ma non vanno dimenticati neppure Trinca e Pautasso così come Jovanovic. Nell’ultimo match di campionato, l’ultimo quarto non ha sorriso a Mola in casa del Castellaneta.

Redel che cerca un’altra vittoria, la nona consecutiva, che consentirebbe di confermarsi in cima alla classifica. Stagione, chiaramente, ancora lunga ed ogni settimana c’è una nuova sfida da affrontare, con concentrazione e spirito di gruppo, tutte componenti che appartengono al roster di Giulio Cadeo.

Palla a due al PalaPinto di Mola (BA) ore 18, con diretta social gestita dalla società di casa. Arbitrano Anselmi di Ruvo di Puglia (che ha già diretto le sfide contro Matera e Bari) e Laveneziana di Monopoli (che quest’anno ha diretto la prima di campionato a Brindisi).