Redel Reggio Calabria, coach Cadeo indica gli obiettivi futuri

Un’amichevole per onorare la memoria di due figure importantissime per il basket calabrese, tenersi in moto e guardare al domani ed alla prossima trasferta, la prima gara del prima del 2026 a Bari. In campo la Redel Reggio Calabria e la Bim Bum Rende per rimanere sul “pezzo” insieme. A margine della manifestazione, il coach dei reggini Giulio Cadeo ha tracciato un bilancio dello stato della squadra e degli obiettivi futuri.

“È stato importante esserci – ha esordito Cadeo – per ricordare due persone fondamentali per il nostro basket e per la città di Rosarno, sempre vicina anche alle nostre progettualità. Siamo riposati dopo alcuni giorni a casa, abbiamo ripreso gradualmente e dalla settimana prossima, nonostante il Capodanno, torneremo al ritmo classico. Ci attende subito una partita tosta in trasferta a Bari, contro una squadra vogliosa di riscatto e dobbiamo essere pronti”.

Sulle aspettative per il 2026, il coach mantiene i piedi per terra, ma con uno sguardo ottimista.

“Si pensa sempre positivo. Mi aspetto di tornare in palestra e lavorare per qualcosa di importante”.

Il cuore del progetto batte attorno ai giovani.

“Ci sono tantissimi giovani in campo, si sta seminando tantissimo. Sono ragazzi che ci danno una mano durante la settimana e qui trovano occasioni per mettere in campo, contro gente più esperta, ciò che allenano”.