Redel Reggio Calabria: arriva la capolista Ragusa

Per la nona giornata di campionato al PalaCalafiore arriva la capolista Virtus Ragusa. La Redel Reggio Calabria vuole dare continuità alla bella vittoria ottenuta a Corato e sarà l’occasione per il debutto stagionale tra le mura amiche del neoacquisto Marco Laganà.

La formazione di coach Di Gregorio viaggia in attacco guidata dai punti di uno dei top-scorer del girone F, Marcus Brown, tornato a Ragusa dopo la promozione in B di due stagioni fa. Come lui, anche per Adeola si tratta di un ritorno, dopo l’esperienza al Barcellona.

Virtus che giunge in riva allo Stretto con una sola sconfitta (al debutto con Monopoli) al passivo e sette vittorie consecutive. All’interno del roster ragusano c’è Agustin Fabi, il quale non ha certo bisogno di presentazioni. Riconfermato sotto le plance il pivot Piscetta, insieme al play-guardia Iannelli ed al giovane Tumino. Tra i nuovi arrivi, oltre Fabi, anche l’ex Agrigento Peterson (con i suoi 208 cm), il play Lanzi e l’ala grande Cardinali.

La gara sarà diretta dagli arbitri di Messina, Beccore e D’Amore, con palla a due alle ore 18, al PalaCalafiore di Reggio Calabria.

La partita sarà visibile sul canale Youtube Pallacanestro Viola, grazie al media partner RAC, con telecronaca di Giovanni Mafrici; sarà condivisa sulla pagina Facebook neroarancio e trasmessa in diretta sul DT canale 87 da Video Touring.