Redel Reggio Calabria a caccia di conferme: a Ragusa è sfida d’alta quota

Aria di big-match, di scontro d’alta quota. Domenica, ore 18, al PalaPadua, andrà in scena la 23^ giornata, l’8^ di ritorno, tra due delle tre co-capolista del girone F di Serie B Interregionale. La Redel Reggio Calabria fa visita alla Virtus Ragusa in una sfida che si presenta da sola, sia per importanza sia per valori dei roster sul parquet.

Reggini che sono ritornati al successo, sebbene di misura, contro Corato, riscattando il ko di Milazzo. Iblei reduci invece dalla vittoria (100-97) sul campo del Castellaneta. Seconda vittoria consecutiva dopo Mola, anche in quel caso con punteggio “a tre cifre” (101-78).

Statistiche alla mano, si incontrano la migliore difesa del campionato (insieme al Monopoli), quella della Redel, e il migliore attacco, quello ragusano, al netto del turno di riposo che i neroarancio hanno già effettuato.

Marcus Brown trascinatore del roster di coach Di Gregorio, miglior realizzatore del girone con 477 punti (media di 21.7) e che all’andata nella sfida dominata dalla Viola, ne aveva timbrati 22. Nelle ultime uscite stagionali, grande apporto anche da capitan Ianelli (MVP contro Castellaneta, con 18 punti segnati). In cabina di regia il play Lanzi, sotto canestro Piscetta e Cardinali, senza dimenticare l’ex Agustin Fabi insieme al lungo Peterson. Torna a disposizione Adeola dopo due giornate di squalifica.

Arbitreranno i signori Beccore di Messina (che aveva già diretto la sfida dell’andata, oltre la gara con Monopoli) e Tartamella di Erice (TP), quest’ultimo che ritrova i neroarancio dopo il match di ritorno contro Barcellona).

Gara visibile a pagamento, 3 euro, sul canale Virtus Ragusa Live, con inizio della diretta alle 17:50 al seguente link: https://shorturl.at/LELit