Redel, primo passo verso la finale

25 Maggio 2026 Redazione Sport 0

La Redel Viola Reggio Calabria si aggiudica gara-1 delle semifinali play-off contro Angri. Bravi i neroarancio a risollevarsi dopo un calo tra la fine del secondo quarto ed il terzo periodo, dimostrando tutta l’esperienza, i valori tecnici e un roster lungo che garantisce sempre tante soluzioni. MVP della serata è Vanni Laquintana con 37 punti, supportato dalle doppie cifre di Laganà e Clark così come di Maresca (anche tre stoppate per lui). Solite geometrie in cabina di regia per capitan Fernandez, con Zampa, Fiusco e Marini che hanno portato anche loro il proprio contributo utile alla causa.

Partono fortissimo i neroarancio, con le due bombe di Maresca che piazza anche una stoppata. Si accende poi Vanni Laquintana con ben 17 punti e tante belle giocate. Altra stoppatona, stavolta di Marini e tripla dall’altra parte, appunto, di Laquintana. È 5/9 lo score neroarancio dalla lunga al termine del primo quarto che si chiude sul 29-17 con la potente schiacciata di Zampa.

Redel che gira benissimo anche nel secondo periodo. Apre Zampa, Laquintana continua a “bombardare”, entra e segna 8 punti anche Laganà, con la Redel che vola sul +24, massimo vantaggio (56-32). Ultimi due minuti dove la Viola rifiata un pò ed Angri recupera qualche punto fino al 56-40 che manda le squadre al riposo lungo.

La gara riprende esattamente come era finita ed Angri dopo lo 0-8 di parziale, ritorna con un altro piglio in campo e l’8-13 a metà terzo quarto è indicativo con Cadeo che chiama time-out e rimanda in campo Laquintana sul 64-53. Peluso, Triassi, Stendardo tutti in doppia cifra così come Granata che realizza la tripla del -3; poi Laquintana dalla lunetta fa 2/2 per il 68-63 della fine del terzo periodo che riapre totalmente la sfida.

I Condor campani non mollano e, nonostante le tante assenze ed un roster ridotto di fatto a soli sei effettivi sul parquet, arrivano al pareggio a quota 68 con i liberi di Gallo, doppia cifra anche per lui. Tripla immediata di Clark, per il nuovo vantaggio Redel che poi ruba palla e va ad appoggiare in campo aperto. Pesa il bonus falli dei reggini raggiunto a metà del quarto periodo, sul 75-70. Ma è nuovamente Clark protagonista quando con l’assist dal pick and roll manda Marini a schiacciare. Angri non molla, 0-4 di parziale col quale si riporta a tre punti di distanza. Laganà risponde con quattro punti dal pitturato (81-75) poi il break di Laquintana con cinque punti e la sua tripla dell’86-77 suona come una liberazione per il pubblico di casa. L’MVP dell’incontro chiuderà i giochi dalla lunetta (11/12 per lui che fa registrare 4/4 da due e 6/13 da tre e 33 di valutazione) per il definitivo 91-85.

Mercoledì appuntamento in terra salernitana per gara-2: una vittoria consentirebbe ai ragazzi di Cadeo di strappare il pass per la finalissima contro la vincente tra Matera ed Avellino (a proposito, Scandone avanti dopo il 66-69 con cui ha espugnato il PalaSassi e mercoledì si replica al PalaDelMauro).

REDEL VIOLA REGGIO CALABRIA-ANGRI PALLACANESTRO 91-85
(29-17/56-40/68-63)

REDEL VIOLA RC: Fiusco 4, Agbortabi, Marangon 2, Marinelli, Laganà 14, Fernandez 4, Zampa 4, Marini 6, Maresca 10, Clark 10, Laquintana 37, Macrillante. All. Cadeo.

ANGRI PALL.: Triassi 14, Morano 3, Gallo 14, Granata 23, Peluso 14, Montella 2, Bonanni, Stendardo 15, De Prisco. All. Chiavazzo.

ARBITRI: Dinoi di Roma e Del Gaudio di Massa di Somma (NA).

Contenuti correlati

Articoli correlati

Sport

La Redel Reggio Calabria espugna Monopoli

13 Aprile 2026 Redazione 0

Un’altra prova corale, di gruppo, con tanta voglia di vincere. La Redel Reggio Calabria espugna la Tendostruttura di Monopoli, contro un avversario letteralmente indomabile. Ci pensa Marco Laganà che nel finale piazza dodici punti consecutivi […]

Sport

Redel, Vitetta preparatore atletico

2 Aprile 2026 Redazione 0

Redel Reggio Calabria comunica che il preparatore atletico della prima squadra è il professor Ignazio Vitetta. Laurea magistrale in Scienze Motorie, ha acquisito le competenze di preparatore fisico nel corso base FIP conseguito a Torino. […]