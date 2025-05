Redel lotta ma non basta, passa Monopoli

L’avventura Playoff della Redel Reggio Calabria, stagione 2024-2025, termina qui.

I cestisti di coach Cadeo hanno lottato fino al quarantesimo al cospetto di un pubblico che, consapevole della posta in palio, non ha mai smesso di incitare i propri beniamini.

Il futuro? Sarà fatto di programmazione, investimenti sul settore giovanile ed un cammino che continuerà per gli anni a venire poggiando su basi solide con l’obiettivo di condurre la società neroarancio su altri palcoscenici.

Sfida difficile ed equilibrata con i neroarancio sempre in rimonta.

Inizia bene Monopoli.

Brilla la schiacciata del centro Preira. Bello il coast to coast di Elias Donati.

I pugliesi provano a scappare sul +4. Coach Cadeo si gioca la carta Cessel nel pitturato.

Tanti, forse troppi, i fischi contro la difesa reggina.

Boniciolli e soci rispondono e l’equilibrio permane fino al 17-20 di fine primo quarto.

Nel secondo periodo è Calisi l’uomo del break pugliese.

Reggio combatte, recupera punti su punti e palloni dopo palloni con Stamatis, Simonetti e Boniciolli tentando una nuova rimonta.

Importante la tripla, che chiude il periodo, a firma Ilario Simonetti (35-38).

La trama rimane la stessa anche nel terzo quarto.

Sono Milosevic e Spatti questa volta a suonare la carica per Monopoli, che allunga sul +sei.

Ani e Paulinus (sua una splendida schiacciata) e tanta corsa firmano il nuovo -4 con la Redel che prova a rimanere al passo.

Calisi, partita impattante per lui, segna ancora. Monopoli chiude avanti di 7 punti la terza frazione.

La Redel si affida alle triple di Ani: subito -4 ad inizio quarto.

Reggio, consapevole della posta in palio, prova a spingere sull’acceleratore. Paulinus segna il -2 a 5.38 dal termine.

Risponde immediatamente Spatti dalla lunga, ma la Viola con Simonetti non molla, ed è ancora -3 a due minuti dal termine.

Determinanti a quel punto prima la bomba di Calisi e successivamente quella di Vitale.

La Redel le proverà tutte fino alla fine per rimontare.

Vince però Monopoli 70-76.

Redel Reggio Calabria – Manelli Basket Monopoli 70 – 76 (17-20,18-18,18-22,17-16)

Redel Viola Reggio Calabria: Idiaru 6, Ani 9, Paulinus 12, Simonetti 18, Boniciolli 7, Mazza NE, Cessel 5, Donati 3, Stamatis 9, Dell’Anna 2, Pes NE, Bangu 0. Allenatore Cadeo

Manelli Basket Monopoli: Casato NE, Aguzzoli 0, Pazin 16, Spatti 11, Feruglio 3, Calisi 14, Preira 10, Vitale 14, Miloseivc 5, Formica 0. Allenatore Ostuni

Arbitri: Mauro Sacco di Salerno e Luca Moriello di Marcianise