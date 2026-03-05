Redel intenzionata a riprendere subito la corsa

Cancellare il disco rosso del PalaMilone di Milazzo e ritrovarsi immediatamente. La Redel Reggio Calabria torna in campo di domani, per l’anticipo della 21^ giornata, 7^ di ritorno. Al PalaCalafiore arriva il Basket Corato: palla a due alle 20:30.

Cabodevilla (assente all’andata), Manisi, capitan Basile, Corral, Mulevicius, Paoletti, l’ex Marcelo Dip, le colonne portanti del roster neroverde, allenato da coach Marco Verile, che dallo scorso dicembre ha preso il posto di coach Gattone. E a proposito, il mercato ha portato anche l’innesto dell’ala, Braga, giovane di belle promesse.

Reduce da due vittorie di fila, il quintetto pugliese ha superato prima Mola e poi Castellaneta e coltiva il sogno play-off. Lecito attendersi, come già visto su più campi, un altro match avvincente ed equilibrato a conferma che la classifica di questo girone F non va mai guardata prima di giocare, perché le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

Redel con enorme voglia di riscatto, intenzionata a riprendere la corsa per confermarsi in vetta, e per farlo servirà tutto l’apporto dei tifosi neroarancio.

Dirigeranno l’incontro Barbagallo di Acireale e Catalano di Pedara, che avevano già diretto i reggini nel vittorioso derby con Catanzaro (Pedara anche a Barcellona, nda).

Palla a due ore 20:30 al PalaCalafiore. La partita sarà visibile in diretta sul canale Youtube Pallacanestro Viola, grazie al media partner RAC, con telecronaca di Giovanni Mafrici e sarà condivisa sulla pagina Facebook neroarancio.