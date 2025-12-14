Redel in trasferta a Rende per la dodicesima giornata di campionato

Dodicesima giornata di campionato, da un derby ad un altro. Da quello dello Stretto, vinto dalla Redel sulla BS Messina, a quello calabrese, contro la Bim Bum Basket Rende, già affrontata lo scorso settembre al PalaCalafiore in occasione della semifinale del Trofeo Sant’Ambrogio (vinsero i neroarancio 81-74). Ma rispetto a qualche mese addietro ci si aspetta tutt’altra partita, con i cosentini in cerca di punti per risalire la classifica e che nell’ultimo turno casalingo hanno superato Mola, prima di perdere a Castellaneta. In precedenza, l’altro successo stagionale è arrivato nel derby contro Catanzaro. Una squadra da non sottovalutare e da affrontare con accortezza e concentrazione per tutto l’arco del match.

In settimana c’è stata anche l’interruzione del rapporto con coach Di Martino con la squadra affidata a Pierpaolo Carbone, optando per la soluzione interna.

Roster giovane, dinamico e rinnovato rispetto alla scorsa stagione, dove l’unico riconfermato è Guido. Tra i volti nuovi, il top-scorer Dovera (guardia classe 2005), insieme all’ex Pozzuoli, Potenza e Osimo Cagnacci ed il figlio d’arte, Simone Cavalieri (play di 190 cm) che ha giocato anche la B nazionale. Al Trofeo Sant’Ambrogio si è fatta apprezzare dentro e fuori dal pitturato l’ala forte ed ex Castanea, Boccasavia, così come Yepap, centro dal grande atletismo. A completare il roster Schifeo e Usai.

Al “Quattromiglia” palla due alle 18, arbitreranno Filesi di Chiaramonte Gulfi e Giunta di Ragusa che hanno già diretto la Viola in occasione del successo casalingo contro Mola. Diretta social prevista da parte del club biancorosso e che sarà condivisa sulla pagina Facebook del club reggino.