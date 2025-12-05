Redel, il presidente Laganà rivolge un appello ai tifosi in vista del derby dello Stretto

Il presidente della Redel Reggio Calabria, Carmelo Laganà, rivolge un appello alla tifoseria a pochi giorni dalla partita contro Basket School Messina ribadendo unità d’intenti e chiamando a raccolta il popolo neroarancio.

“Carissimi tifosi, oggi dopo un lungo periodo di silenzioso impegno che forse ha suscitato in voi qualche legittimo dubbio, desidero rassicurarvi sulla solidità e la compattezza della nostra società.

Abbiamo la fortuna di avere come soci di maggioranza, in Myenergy, un gruppo di imprenditori radicati sul territorio, fortemente legati alla città, alla squadra e al nome che essa rappresenta, quindi altamente motivati nel voler riportare la nostra Viola ai livelli che merita.

Al loro fianco, imprenditori e professionisti locali, danno un contributo significativo, allo scopo di rendere tangibile e partecipe la loro presenza e, al tempo stesso, di spronare una partecipazione più ampia del mondo imprenditoriale reggino.

Siamo una squadra forte e compatta, attiva nel dare il massimo, sempre, in tutte le direzioni e in ogni area di competenza.

La società è solida e sta lavorando

per rafforzare la propria struttura e realizzare gli importanti ed ambiziosi obiettivi prefissati, con programmazione a breve ma, soprattutto, a lungo termine.

Per la realizzazione di tali obiettivi e per non vanificare gli sforzi enormi che la società sta facendo, occorre, però, come più volte abbiamo avuto occasione di ribadire, la collaborazione di tutti coloro che hanno a cuore le sorti della nostra rinata Viola.

Siamo fortemente convinti che, con il vostro sostegno e il nostro impegno, possiamo raggiungere risultati straordinari.

La stagione scorsa è stata un importante punto di partenza per il nostro progetto.

Abbiamo lavorato sodo per migliorare la squadra e stiamo, per adesso in parte, vedendone i risultati.

Non ci fermeremo qui! Continueremo a lavorare duramente per renderli sempre migliori e per non deludere i nostri tifosi e anche le aspettative di coloro che ci sono stati sempre vicini dandoci fiducia, fin da quando, dopo essersi costituita nel gennaio 2019, l’associazione Supporters Trust, da cui io stesso provengo, e nata per sostenere la società di allora destinata alla scomparsa a causa di difficilissime condizioni economiche, prese la coraggiosa decisione di iscrivere la squadra al campionato di serie C e di ripartire per ridare vita ad un sogno che oggi è diventato straordinaria realtà.

Oggi tutti noi possiamo ritenerci soddisfatti di ciò che siamo riusciti a realizzare insieme alle nuove forze che, con tanto entusiasmo, hanno deciso di sposare il nostro progetto.

In questo contesto,la presenza e la partecipazione al palazzetto di tutti coloro che hanno a cuore le sorti della squadra, diventa requisito imprescindibile per la riuscita degli ambiziosi obiettivi da tutti noi più volte citati. Il mio augurio e il mio forte desiderio quindi, è di vedervi numerosi al palazzetto domenica per sostenere i nostri ragazzi col tifo caloroso ed, al tempo stesso, corretto e composto che ci ha sempre contraddistinti.

Un grazie a tutti voi dal vostro presidente e tifoso neroarancio”.