Redel, coach Cadeo: “Salviamo i due punti ed il pubblico meraviglioso di Reggio Calabria”

C’è entusiasmo in casa Redel.

Due vittorie su due partite e si procede senza sosta, anche perché alle 20:30 di mercoledì sera, al PalaQuattromiglia, sarà già tempo di derby di Calabria, in casa della Bim Bum Rende.



In conferenza stampa post match coach Cadeo ha analizzato così la sfida: “La prima partita a Marigliano eravamo al debutto, la seconda in casa eravamo emozionati, troppo emozionati. Becchiamo un campo neutro.

Ci basiamo tanto sulla difesa e abbiamo iniziato molli con troppi spazi liberi. Barcellona, invece, ha preso subito fiducia. Oltre la vittoria, due punti importantissimi, possiamo affermare che il pubblico è l’altra nota positiva. Tanta gente partecipe e vicina.

L’abbiamo vinta quando non l’abbiamo persa, quando siamo andati sotto. Siamo stati bravi a riprenderci nel quarto quarto”.

Commentando i risultati, sorprendenti dagli altri campi, il capo allenatore ha affermato:

“Angri ha replicato i 40 punti. Bravi. È un campionato equilibrato, con tante squadre giovani, ci saranno alti e bassi in cui l’entusiasmo farà la differenza. Campionato lungo e complicato”.

Sulle rotazioni lunghe, coach Cadeo si rallegra: “Oltre alla difesa abbiamo costruito una squadra lunga per fare questo tipo di gioco. Oggi alcuni ragazzi hanno chiesto il cambio e la fortuna è che hai 2 opzioni, non una o zero“.

“Sono contento, inoltre, per le soddisfazioni giunte dal Memorial Gaetano Gebbia grazie alle formazioni Under”. Vestendo i panni di Responsabile dell’attività giovanile, il coach ha sottolineato: “C’è tanto da lavorare anche in questo ambito. Molto spesso, è meglio perdere partite in ambito Young ma guardare al futuro. Non voglio dire che sarebbe più proficuo perdere, giammai, ma guardando i ragazzi in campo, tante cose, anche in chiave di futuribilità ed in ottica prima squadra, vanno cambiate”.