Redel alla vigilia dei playoff: il messaggio di coach Cadeo

Tutto pronto al PalaCalafiore per l’inizio dell’avventura playoff della Redel Viola. Gara-1 contro Benevento è fissata per le 18:00 di domenica, e coach Giulio Cadeo carica l’ambiente alla vigilia dell’appuntamento più atteso dell’intera stagione.

“Il momento che tutti aspettavamo. Difficile dire che gara sarà, perché i playoff sono ricchi di sorprese. Quello che sappiamo è che Benevento è una squadra con delle caratteristiche abbastanza delineate, una squadra che usa molto il tiro da tre punti, quindi diventa pericolosa nel momento in cui le percentuali si alzano”.

Il messaggio del coach è chiaro: vietato sottovalutare.

“Non si può sottovalutare niente e nessuno, anzi, mi aspetto un atteggiamento da parte nostra da squadra che rispetto all’avversario ha più voglia di andare avanti”.

Sulle condizioni della squadra, Cadeo rassicura.

“Stiamo discretamente rispetto alle ultime settimane, in cui abbiamo avuto parecchi acciacchi. Adesso non abbiamo problemi particolari”.

Il coach lancia poi un messaggio diretto ai suoi ragazzi, chiamati a lasciare tutto sul parquet in questo mese e mezzo decisivo.

“Dico questo ai ragazzi: come tutti gli anni si passano sette mesi insieme, l’inizio magari non è bellissimo, un po’ noioso, la preparazione non si gioca. Adesso però siamo arrivati al dunque, quindi dobbiamo goderci questo mese e mezzo in tutte le maniere. Quando dico in tutte le maniere, prima di tutto devo dare qualsiasi cosa ho dentro alla squadra, ai compagni, alla società, a me stesso. Dovrei farlo durante tutto l’anno, ma qua c’è uno stimolo in più. In questo mese e mezzo si decide se la stagione è andata bene o è andata male”.

Cadeo si rivolge anche ai tifosi.

“Per chi è sempre venuto, so che verrà. Sono stati preziosi per i ragazzi perché lo sentono, i ragazzi sentono quando il pubblico gli è vicino. Quest’anno è stato vicino anche quando le partite erano difficili. Adesso questa cosa serve. E per chi non l’ha mai vista, dico: è uno spettacolo. Tanti hanno visto per la prima volta la pallacanestro e poi si sono innamorati. Penso che il miglior periodo per vederla siano i playoff”.