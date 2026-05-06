Redel a Benevento a caccia del bis

Dopo l’ottima prova offerta in gara-1, la Redel Reggio Calabria punta al “bis” al PalaMiwa in terra sannita. Il Benevento si è dimostrato avversario da non sottovalutare e non inganni il 71-49 con cui i neroarancio hanno esultato al PalaCalafiore.

Ripartire dalla solida prova difensiva offerta in particolare tra il secondo ed il terzo periodo, per chiudere i conti e proseguire con la semifinale dei play-off della Serie B interregionale. Miwa che si giocherà, inevitabilmente, il tutto per tutto nel tentativo di rimandare la contesa a gara-3.

Attenzione quindi al dinamismo del playmaker Murolo (miglior assist-man del girone E), alla fisicità sottocanestro di Acosta, alle triple di Di Febo. Non da meno i vai Giacomi e Iommelli, così come Miraglia, dinamico e veloce.

Le giocate di Laganà sono state impattanti ancora una volta, così come il supporto di Fiusco e la difesa di Zampa e Marangon, senza dimenticare Marini, Maresca e in cabina di regia capitan Fernandez e Clark. Appuntamento per giovedì ore 20, diretta a pagamento, con link streaming pagina Facebook Miwa Energia Cestistica Benevento.