Reddito di merito e Sanità, Giusi Princi: “Calabria modello europeo”

“Una bella pagina di merito, valorizzazione delle competenze e investimento sul presente e sul futuro della Calabria. Il reddito di merito, fortemente voluto dal presidente Roberto Occhiuto e approvato dalla Regione, segna una svolta significativa nella storia del diritto allo studio calabrese e rappresenta un volano strategico per lo sviluppo dei territori. Un’iniziativa di grande rilievo che può essere assunta a modello nazionale ed europeo”. Lo afferma l’europarlamentare calabrese Giusi Princi, commentando la misura approvata dalla Giunta regionale della Calabria che prevede, dal prossimo anno accademico, un contributo mensile per gli studenti che frequenteranno le università regionali, con una media alta e in regola con il proprio percorso di studi.

“Da già donna di scuola – prosegue – conosco profondamente le esigenze dei nostri ragazzi e l’urgenza di tutelarne il merito, valorizzandone le competenze con strumenti concreti ed efficaci. Con questa iniziativa, la Regione interviene in maniera strutturata e lungimirante, con l’obiettivo di trattenere i talenti offrendo opportunità reali ai giovani che scelgono di formarsi in Calabria e alle loro famiglie”.

“Il merito e l’attenzione ai nostri ragazzi sono sempre stati al centro della mission del governo regionale guidato dal Presidente Occhiuto, già dalla prima legislatura. Infatti, quando ero vicepresidente della Regione con delega all’Università, insieme al presidente Occhiuto – prosegue l’On. Princi -, siamo riusciti a rendere la Calabria la prima Regione a coprire, grazie a un importante finanziamento, tutte le borse di studio degli studenti universitari. Un traguardo che ha segnato un cambio di passo concreto nelle politiche per il diritto allo studio. Oggi, grazie al buon governo regionale – evidenzia -, la Calabria si presenta con un volto nuovo: una regione che si rialza e che, insieme all’istruzione, lavora concretamente per garantire un altro importante servizio, quello della sanità, grazie al risultato storico della fine del commissariamento durato ben 17 anni.

Grazie alla caparbietà e alla lungimiranza del presidente Occhiuto si apre ora una stagione nuova, per rafforzare il sistema sanitario, tutelare il diritto alla salute e assicurare risposte sempre più efficaci ai bisogni dei cittadini”.

“In questo percorso di rinnovamento – continua l’eurodeputata – si inseriscono anche le sfide amministrative dei territori, come quella di Reggio Calabria, dove si apre una fase decisiva per il futuro della città e dell’intera area metropolitana. In tale contesto, la candidatura dell’onorevole Francesco Cannizzaro si colloca nel solco di una visione di sviluppo, responsabilità e concretezza, in continuità con il lavoro già svolto nel suo ruolo di deputato e in sinergia istituzionale a livello regionale, nazionale ed europeo. L’obiettivo è offrire ai cittadini – conclude Princi – un progetto credibile e all’altezza delle potenzialità del territorio, per costruire, con serietà e impegno, una nuova stagione di sviluppo anche per Reggio Calabria, pienamente integrata nel percorso di rilancio dell’intera regione”.