Reddito di cittadinanza, le domande accolte paese per paese nel Vibonese. Tucci (M5S): “Orgoglioso dei risultati raggiunti”

“Sono orgoglioso dei risultati conseguiti col Reddito di cittadinanza, una misura che ha dato speranza e dignità a milioni di persone messe nelle condizioni di poter finalmente vivere il presente e guardare al futuro con maggiore serenità”.



Lo afferma in una nota il portavoce alla Camera dei Deputati Riccardo Tucci a seguito della pubblicazione da parte dell’Inps della tabella che riporta l’elenco dei comuni italiani e le relative domande di Reddito e Pensione di cittadinanza accolte.

“Riguardo le province calabresi – continua Tucci – emergono dei dati lusinghieri considerando i nuclei familiari che ne han fatto richiesta: a Cosenza spetta il primato con 21.928 domande accolte, segue Reggio Calabria con 16.875, Catanzaro con 10.924, Crotone con 7.838 e Vibo Valentia con 4.170”.

“L’aumento del potere d’acquisto dovuto al Reddito di cittadinanza – conclude il parlamentare 5 stelle – si tradurrà in un aumento della domanda dei beni di consumo che, innescando un meccanismo virtuoso di crescita, si riverbererà positivamente sullo stato di salute della regione e più in generale del Paese”.

COMUNI VIBONESI – NUMERO DI DOMANDE ACCOLTE PER NUCLEI FAMILIARI

ACQUARO 41

ARENA 27

BRIATICO 113

BROGNATURO 12

CAPISTRANO 41

CESSANITI 111

DASA’ 31

DINAMI 51

DRAPIA 26

FABRIZIA 66

FILADELFIA 59

FILANDARI 37

FILOGASO 55

FRANCAVILLA ANGITOLA 27

FRANCICA 34

GEROCARNE 55

IONADI 95

JOPPOLO 31

LIMBADI 52

MAIERATO 79

MILETO 212

MONGIANA 26

MONTEROSSO CALABRO 34

NARDODIPACE 48

NICOTERA 186

PARGHELIA 37

PIZZO 279

PIZZONI 42

POLIA 15

RICADI 87

ROMBIOLO 102

SAN CALOGERO 69

SAN COSTANTINO CALABRO 53

SAN GREGORIO D’IPPONA 61

SAN NICOLA DA CRISSA 60

SANT’ONOFRIO 87

SERRA SAN BRUNO 284

SIMBARIO 29

SORIANELLO 30

SORIANO CALABRO 63

SPADOLA 20

SPILINGA 20

STEFANACONI 56

TROPEA 164

VALLELONGA 28

VAZZANO 20

VIBO VALENTIA 941

ZACCANOPOLI 11

ZAMBRONE 28

ZUNGRI 35