Reddito di cittadinanza, fra i percettori anche proprietari di villa o di Ferrari

È nata da un’inchiesta sui falsi braccianti per poi diventare un’operazione sui cosiddetti “furbetti del Reddito di cittadinanza”.



In tutto, sono 237 le persone che sono state denunciate dalla dalla Guardia di Finanza di Locri: in 9 mesi avrebbero percepito indebitamente circa 870.000 euro. Sono stati scoperti grazie ad approfondite indagini che hanno portato alla luce una realtà diversa da quella prospettata: fra i soggetti coinvolti c’è chi aveva un villa e chi possedeva una Ferrari, ma anche due detenuti in quanto sospettati di essere vicini alla ‘ndrangheta.