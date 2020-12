Reddito di cittadinanza a boss della ‘ndrangheta e familiari di affiliati

La Guardia di Finanza di Crotone ha scoperto che il presunto boss della locale di ‘ndrangheta di San Leonardo di Cutro percepiva illecitamente, a seguito di omesse dichiarazioni, il reddito di cittadinanza. Si tratta di Alfonso Mannolo arrestato il 29 maggio 2019 per associazione mafiosa, traffico di droga, riciclaggio, estorsione e usura.



Estendendo le indagini, e tramite la collaborazione e l’interscambio informativo con l’Inps, i finanzieri crotonesi hanno scoperto anche altre 7 persone, familiari conviventi di soggetti arrestati insieme al boss nell’ambito dell’operazione contro la ‘ndrangheta di Cutro “Malapianta”, che percepivano indebitamente il Reddito di Cittadinanza con false dichiarazioni.

In particolare i finanzieri hanno passato al setaccio una lista di soggetti

condannati definitivamente, ovvero attualmente imputati e detenuti per

associazione mafiosa, ed altri reati socialmente pericolosi. Infatti la normativa prevede che, tra i requisiti che i richiedenti devono possedere per poter accedere al sostegno economico dello Stato, non vi siano misure cautelari personali in capo ai componenti il nucleo familiare. Non solo al momento della presentazione della domanda, ma anche durante il periodo di erogazione del beneficio.

Il capo della locale di ‘ndrangheta di San Leonardo di Cutro e le altre 7 persone appartenenti alle famiglie fedeli alla cosca percepivano il reddito di cittadinanza nonostante conducessero un tenore di vita molto alto, come dimostrato dai numerosi beni di lusso sequestrati al termine dell’operazione “Malapianta”. Il danno accertato per le casse dello Stato ammonta a 92.000 euro. Nell’ambito delle attività investigative svolte sono emersi ulteriori elementi circa la pericolosità fiscale dei soggetti controllati: