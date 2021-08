Recensione BoaBoa Casinò

BoaBoa Casino, gestito da Araxio Development N.V. Casinos, è sul mercato dal 2017 ed è diventato famoso grazie al sito web ben rifinito e ricco di tutte le informazioni necessarie per poter navigare facilmente.

Il sito è inoltre disponibile in diverse lingue per soddisfare più giocatori, tra cui turco, russo, rumeno, francese, svedese, portoghese, polacco, ungherese, tedesco e inglese. Presenta una vasta libreria di giochi da casinò, i giocatori possono infatti scegliere tra centinaia di emozionanti titoli forniti da Yggdrasil, Red Rake Gaming, Red Tiger Gaming, Quickspin, Netent, Microgaming e molti altri.

Oltre alla sua incredibile selezione di giochi, Boabao Casino possiede anche un supporto clienti affidabile e sempre disponibile. L’affidabilità e la sicurezza del casinò è regolata dalla Curacao Gaming Authority, che assicura un ambiente di gioco sicuro e protetto.

I giocatori possono inoltre godere di generosi bonus e promozioni.

BONUS DI BENVENUTO

Tutti i nuovi giocatori possono aspettarsi un generoso bonus di benvenuto dopo la registrazione, infatti, Boaboa Casino li accoglie con un incredibile bonus match up del 100% fino a € 500.

Per riscuoterlo bisogna depositare un minimo di € 20, il bonus è soggetto a determinati requisiti di scommessa, per ritirare le vincite, i giocatori dovranno scommettere sia l’importo del deposito che quello del bonus 30 volte.

Non tutti i giochi contribuiscono allo stesso modo a raggiungere la scommessa. La maggior parte dei giochi di slots contribuiscono al 100%, altri non contribuiscono proprio. I giochi di slot che contribuiscono poco meno del 100% includono Johnny the Octopus, Piggy Riches, Guns’n’Roses, Pollen Party e molti altri, tutti elencati nella pagina dei termini e delle condizioni.

GIRI GRATIS

I giocatori possono ottenere anche giri gratis, dopo il primo deposito ne riceveranno 20 mentre i restanti li riceveranno nei primi 10 giorni dalla riscossione del Bonus di Benvenuto.

I GIOCHI DI BoaBoa Casino

BoaBoa Casino offre una libreria di giochi di slot veramente ricca, i giocatori possono scegliere tra centinaia di emozionanti titoli di slot sviluppati da diversi fornitori. Tra i giochi di slots più famosi troviamo Divina Fortuna, Hot Judge, Showdown Saloon, Book of Spells, Dojo di Hanzo ed altri.

I giocatori possono anche trovare altre tipologie di giochi da casinò come i classici giochi da tavolo, giochi di roulette, blackjack e giochi di poker.

Gli appassionati di giochi con croupier dal vivo non saranno delusi. Boaboa Casino offre alcuni dei più interessanti giochi con croupier dal vivo come Live Caribbean Stud Poker, Live Three Card Poker, Live Dream Catcher, Live Roulette, Live Blackjack e Live Baccarat.

Boaboa Casinò MOBILE

Boaboa casino soddisfa anche gli appassionati di giochi per cellulari. Grazie alla piattaforma completamente ottimizzata per dispositivi mobili di Boaboa Casinò, i giocatori potranno divertirsi con i classici giochi da tavolo e video slot mentre sono in viaggio utilizzando smartphone o tablet con sistema Android o iOS.

CONCLUSIONE

In conclusione, BoaBoa Casinò offre ai suoi giocatori esperienze di gioco emozionanti. Oltre alla vasta libreria di gioco possiede diversi metodi di pagamento, assistenza clienti affidabile e promozioni giornaliere, settimanali e mensili redditizie, che aiutano i giocatori a incrementare il deposito. Per conoscere tutti i dettagli di BoaBoa Casinò rivolgetevi ad un sito di recensioni sicuro ed affidabile come italiani casino e non resterete delusi!

BONUS DI BENVENUTO Tutti i nuovi giocatori possono aspettarsi un generoso bonus di benvenuto dopo la registrazione, infatti, Boaboa Casino li accoglie con un incredibile bonus match up del 100% fino a € 500. Per riscuoterlo bisogna depositare un minimo di € 20, il bonus è soggetto a determinati requisiti di scommessa, per ritirare le vincite, i giocatori dovranno scommettere sia l’importo del deposito che quello del bonus 30 volte. Non tutti i giochi contribuiscono allo stesso modo a raggiungere la scommessa. La maggior parte dei giochi di slots contribuiscono al 100%, altri non contribuiscono proprio. I giochi di slot che contribuiscono poco meno del 100% includono Johnny the Octopus, Piggy Riches, Guns’n’Roses, Pollen Party e molti altri, tutti elencati nella pagina dei termini e delle condizioni. GIRI GRATIS I giocatori possono ottenere anche giri gratis, dopo il primo deposito ne riceveranno 20 mentre i restanti li riceveranno nei primi 10 giorni dalla riscossione del Bonus di Benvenuto. I GIOCHI DI BoaBoa Casino BoaBoa Casino offre una libreria di giochi di slot veramente ricca, i giocatori possono scegliere tra centinaia di emozionanti titoli di slot sviluppati da diversi fornitori. Tra i giochi di slots più famosi troviamo Divina Fortuna, Hot Judge, Showdown Saloon, Book of Spells, Dojo di Hanzo ed altri. I giocatori possono anche trovare altre tipologie di giochi da casinò come i classici giochi da tavolo, giochi di roulette, blackjack e giochi di poker. Gli appassionati di giochi con croupier dal vivo non saranno delusi. Boaboa Casino offre alcuni dei più interessanti giochi con croupier dal vivo come Live Caribbean Stud Poker, Live Three Card Poker, Live Dream Catcher, Live Roulette, Live Blackjack e Live Baccarat. Boaboa Casinò MOBILE Boaboa casino soddisfa anche gli appassionati di giochi per cellulari. Grazie alla piattaforma completamente ottimizzata per dispositivi mobili di Boaboa Casinò, i giocatori potranno divertirsi con i classici giochi da tavolo e video slot mentre sono in viaggio utilizzando smartphone o tablet con sistema Android o iOS. CONCLUSIONE In conclusione, BoaBoa Casinò offre ai suoi giocatori esperienze di gioco emozionanti. Oltre alla vasta libreria di gioco possiede diversi metodi di pagamento, assistenza clienti affidabile e promozioni giornaliere, settimanali e mensili redditizie, che aiutano i giocatori a incrementare il deposito. Per conoscere tutti i dettagli di BoaBoa Casinò rivolgetevi ad un sito di recensioni sicuro ed affidabile come italiani casino e non resterete delusi!