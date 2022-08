Realizzati i lavori di sistemazione della Sp 14 Vibo – Piscopio

Continuano i lavori di manutenzione e messa in sicurezza di diversi tratti stradali delle Provincia di Vibo Valentia. Ultimo in ordine cronologico l’intervento lungo il piano viabile della SP N. 14 Vibo Valentia – Piscopio. Piano viabile dov’è stato realizzato il marciapiede che era ceduto, insieme a una parte di strada, in seguito a significative intemperie atmosferiche.

“Lavori, quest’ultimi, realizzati dalla ditta Francesco Martino di Arena che si è avvalsa di un finanziamento di 26mila euro” ha reso noto il progettista dell’opera, Francesco Tulino.

“Altri interventi lungo la SP 14 verranno eseguiti nelle prossime settimane – ha aggiunto al riguardo il geometra Tulino – in particolare nel centro di Piscopio dov’è prevista un’ulteriore bitumazione della strada e l’inserimento di passi pedonali rialzati”.

Lavori di miglioramento del piano viabile che si aggiungono alla bitumazione a sezione piena della segnaletica verticale e orizzontale e alla messa in opera di barriere di sicurezza realizzati nella scorsa primavera.

“Un altro intervento che si inserisce in un’ampia programmazione che sta interessando l’intero territorio provinciale – ha affermato, nel corso di un recente sopralluogo, il presidente della Provincia di Vibo Valentia, Salvatore Solano. La SP 14 è stata rimessa in sicurezza con interventi di bitumazione, segnaletica verticale e orizzontale. Per ultimo, il ripristino del marciapiede che congiunge la frazione Piscopio con il Comune capoluogo. Piccoli segnali per quelle comunità che da troppi anni attendono risposte, spesso inevase. L’impegno dell’Amministrazione provinciale – ha quindi asserito, in conclusione, il presidente Solano – continuerà nel solco tracciato sino ad oggi, cercando di risolvere quanti più problemi possibili, purtroppo a volte incancrenitisi per i tanti ritardi accumulatisi negli anni”.