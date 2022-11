RdC, Ministero del Lavoro: “La proroga dei contratti degli ex navigator non è tecnicamente possibile”

“In relazione alle notizie di stampa circolate in queste ore relative alla proroga degli ex navigator, scaduti lo scorso 31 ottobre, si precisa che detti contratti non sono prorogabili”.

La puntualizzazione arriva direttamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali dopo la diffusione di voci su una possibile proroga dei contratti.

“Sul tema e nell’ambito delle attività di coordinamento – spiega il Ministero – è stata invece avviata una mera attività ricognitiva tra le Regioni.

Eventuali ulteriori utilizzi degli ex navigator richiederebbero l’approvazione di una apposita norma, non allo studio del Ministero”.