Rapina a mano armata durante le feste mariane: individuato e arrestato un sospetto

Gli Agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile di Reggio Calabria, con la collaborazione con la Squadra Mobile di Messina, hanno eseguito la misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria, nei confronti di un soggetto di origini messinesi.

L’uomo è accusato, allo stato del procedimento in fase di indagini preliminari e fatte salve diverse valutazioni nelle fasi successive, di rapina aggravata e detenzione e porto abusivo in luogo pubblico ed aperto al pubblico d’arma da fuoco, commessi sabato 14 settembre, serata principale delle note festività mariane, ai danni dell’attività commerciale “All’Anima Ru Pollu Bis”, sita in Via Santa Caterina. Nella circostanza il soggetto, adoperando violenza e minaccia nei confronti del titolare e di un cliente presente all’interno dell’esercizio mediante una pistola semiautomatica che portava al seguito, si è fatto consegnare tutto l’incasso della giornata.