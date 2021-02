“Ramoscello d’Ulivo per Fabrizia” censura l’Amministrazione: “LSU prese in giro”

Il Gruppo Consiliare “Ramoscello d’Ulivo per Fabrizia” ha depositato al protocollo del Comune di Fabrizia la proposta delibera di Consiglio Comunale, da convocare nei prossimi giorni, con all’ordine del giorno: “Ispezione atti e controllo amministrativo del concorso espletato per la stabilizzazione di n. 4 Lavoratrici Socialmente Utili di categoria “C” – Determinazione”. La proposta è stata trasmessa per conoscenza, anche, al Prefetto di Vibo Valentia ed al FORMEZ – RIPAM di Roma, per ragguagliarli dell’iniziativa assunta a difesa delle 4 LSU, mandate a casa dal 1° gennaio, dopo che per decenni hanno vissuto in condizioni di precariato lavorativo senza certezze per il loro futuro occupazionale.

“Dinnanzi, però, alla drammatica crisi di quattro famiglie che non stanno più percependo uno stipendio, ci ritroviamo – è il commento dei consiglieri comunali di ‘Ramoscello d’Ulivo per Fabrizia’ – la censurabile azione di una maggioranza amministrativa, indifferente e insensibile, che indugia e perde tempo prezioso di fronte alla possibilità di riavviare le procedure di stabilizzazione previste dalla legge che ha prorogato i termini al 31 marzo 2021. Ma, come spesso accade dinnanzi al vuoto inconcludente dell’Amministrazione delle ‘chiusure e dei licenziamenti” interessata solo al proprio tornaconto, ciò che fa più specie è l’indifferenza della mancata percezione dei bisogni per le lavoratrici che continuano ad essere prese in giro con promesse non mantenute, mentre il tempo scorre inesorabilmente e non gioca certamente a loro favore. Il momento è grave e drammatico perché gli amministratori si stanno rivelando incapaci di delineare un percorso amministrativo concreto di reintegro e stabilizzazione. E, nel vano tentativo di sminuire la portata dell’avvenuto licenziamento, rifuggono le loro responsabilità scaricando il tutto sulla Commissione di esame, o trincerandosi dietro la risposta più assurda e ridicola allo stesso tempo, come afferma il Sindaco: ‘Io non ne sapevo nulla’. Quindi, niente più indugi, tentennamenti, perdite di tempo o sotterfugi vari, la maggioranza abbia il coraggio di assumersi le proprie responsabilità e adottare tutti i provvedimenti in suo potere per rimediare alla gravissima ingiustizia consumata a danno delle 4 LSU che rischiano di essere lasciate a terra. Anche alla luce della nota del Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 7690 del 5 febbraio 2021, che prevede ‘il recupero di quei lavoratori con qualifiche e profili per i quali, ai fini dell’accesso, non è sufficiente il solo requisito della scuola dell’obbligo”. “Ci sono – ricorda il Gruppo consiliare di minoranza – a disposizione dell’Amministrazione Comunale 7 giorni di tempo, dalla pubblicazione della predetta nota sul sito internet del Dipartimento, per inoltrare la comunicazione. Quella data è dietro l’angolo, dopo quella data tutto è perduto e la grave ingiustizia si trasformerebbe in tragedia sociale, specie per le dirette interessate e rispettive famiglie. Noi, gruppo ‘Ramoscello d’Ulivo per Fabrizia’, auspichiamo che ciò non accada dichiarandoci sin d’ora disponibili a concorrere con il nostro contributo alla soluzione del problema, nell’esclusivo interesse delle lavoratrici”.