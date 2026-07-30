Rai Radio 2 dal Vinitaly and the City-Calabria in wine, a Reggio 8 e 9 agosto con Serena Brancale, Maria Antonietta e Colombre in diretta nella trasmissione “Era Ora”

Rai Radio 2 in diretta dal Vinitaly and the City-Calabria in wine, che arriva per la prima volta a Reggio Calabria: due serate di musica e spettacolo l’8 e il 9 agosto con i concerti di Serena Brancale e di Maria Antonietta e Colombre e due puntate speciali in diretta dal lungomare della trasmissione

“Era Ora”.

Il progetto è realizzato in collaborazione con Regione Calabria e Calabria Film Commission, nell’ambito della convenzione con Rai Com.

Reggio Calabria si prepara ad accogliere due grandi serate all’insegna dell’intrattenimento e della radio dal vivo dal suggestivo Lungomare Italo Falcomatà. Dalle 20 alle 22, Rai Radio 2 trasmetterà due puntate speciali di “Era Ora”, condotto in diretta da Martina Martorano, portando il pubblico al centro di un racconto fatto di musica, ospiti e spettacolo.

Al termine della diretta radiofonica, alle 22.30, l’Arena dello Stretto Anfiteatro “Ciccio Franco” ospiterà due concerti a ingresso libero:

• 8 agosto: Maria Antonietta e Colombre;

• a seguire Dj-set di Martina Martorano;

• 9 agosto: Serena Brancale.

Due serate che uniranno la forza della radio live alla musica dal vivo, contribuendo ad animare il programma del Vinitaly and the City e a valorizzare uno dei luoghi simbolo della città e della Calabria.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito di “Vinitaly and the City-Calabria in wine”, organizzato da

Verona Fiere, Regione Calabria Dipartimento Agricoltura e Arsac in collaborazione con Città di Reggio Calabria e Città Metropolitana di Reggio Calabria.