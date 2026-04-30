Rai 1, la Calabria jonica protagonista su “Linea Verde Illumina”

Sesto appuntamento con “Linea Verde Illumina – Sport e Salute”, all’interno della rubrica “Benessere e territorio”. Elisa Silvestrin, insieme a Valerio Vermiglio, sarà in onda su Rai 1, sabato 2 maggio, alle ore 11.25. La puntata farà tappa sulla costa jonica calabrese, tra Crotone e Isola Capo Rizzuto, per raccontare il legame tra alimentazione, sport e benessere, insieme alle atlete della pallavolo.

La puntata si aprirà a Crotone, tra il volley femminile, il Castello e il lungomare, simboli di una città che sta riscoprendo i propri spazi come luoghi di incontro e benessere. Sarà dato risalto, inoltre, alle qualità benefiche del Finocchio IGP di Isola Capo Rizzuto.

La rubrica è realizzata in collaborazione con Regione Calabria – Dipartimento Turismo e Fondazione Calabria Film Commission, nell’ambito della convenzione con Rai Com.