Ragazzo di 27 anni muore nello scontro tra una moto e un’auto

Il conducente 27enne di una motocicletta è deceduto a causa di un incidente avvenuto lungo la strada statale 107 “Silana Crotonese”.

Per cause in corso di accertamento si è scontrato con un’autovettura. In seguito alle conseguenze dell’impatto, il tratto interessato, all’altezza del km 98, tra gli svincoli di Cerenzia e Castel Silano, in provincia di Crotone, è stato provvisoriamente chiuso al traffico. La circolazione è temporaneamente indirizzata sulla rete stradale limitrofa con indicazioni in loco. Il personale Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine sono sul posto per gestire l’emergenza e per ripristinare la transitabilità sulla statale 107 appena possibile.