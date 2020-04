Ragazzo di 20 anni muore annegato in mare

È annegato in mare, in località Fabrizio di Corigliano Calabro. È morto così un 20enne, senza che i tentativi di rianimazione potessero dispiegare i loro effetti e prima che potesse essere trasferito in elisoccorso nel più vicino ospedale.



Sul luogo del dramma sono giunti, oltre ai sanitari dell’eliambulanza, anche la Polizia municipale e gli uomini della Capitaneria di Porto di Corigliano. Ancora ignote le cause che hanno provocato il decesso. La carnagione scura del ragazzo ha fatto ipotizzare (ma non ci sono conferme) che si potesse trattare di un migrante.