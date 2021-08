Ragazza sbranata dal branco di cani a Satriano: trovato il proprietario del gregge

I Carabinier della Compagnia di Soverato e del Nucleo Investigativo di Catanzaro hanno identificato il pastore che si occupa del gregge protetto dal branco di cani responsabile, a Satriano, di aver sbranato la ventenne Simona Cavallaro.

La ragazza è stata vittima dell’aggressione a breve distanza da una zona riservata ai picnic in località Monte Fiorino. Gli investigatori sono sulle tracce dei pastori maremmani con l’intento di appurare la presenza del chip che consente di individuare a chi appartengano. Gli inquirenti, peraltro, hanno messo in evidenza la carica di aggressività del branco che, infatti, ha assalito anche le forze dell’ordine obbligate dagli eventi a sparare svariati colpi di pistola in aria così da difendersi. Finora si è riusciti a bloccare soltanto due cani, che presentavano vistose macchie di sangue. Il personale veterinario sta accertando l’eventualità che andassero in giro muniti di chip. Nel frattempo continuano le ricerche degli altri componenti che potrebbero essere almeno una dozzina. Si stanno, inoltre, raccogliendo gli elementi utili ad accertare la circostanza che le pecore potessero pascolare in un’area dove ciò era consentito. Un particolare che andrà a condizionare il destino giudiziario del proprietario del gregge.