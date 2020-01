Ragazza morta in uno scontro frontale: 42enne in carcere per omicidio stradale

Il 19 gennaio, nell’ambito dei servizi di vigilanza stradale e controllo del territorio, personale del Distaccamento Polizia Stradale di Siderno, è intervenuto su un sinistro stradale con esito mortale verificatosi a Melicucco, lungo la Strada Statale 682, e che ha visto coinvolte 2 autovetture.

Stante una prima ricostruzione della dinamica era emerso che si è trattato di scontro frontale tra l’autovettura Mitsubishi Pajero, condotta dal 42enne I.G., di nazionalità rumena, che procedeva verso Rosarno e l’autovettura Lancia Y, condotta dal 27enne F.C., che procedeva in direzione opposta all’autovettura Mitsubishi. Il conducente della Mitsubishi, a causa dell’elevata velocità, avrebbe invaso l’opposto senso di marcia andando a collidere violentemente e frontalmente con la Lancia Y. A seguito del violentissimo scontro è deceduta sul posto la conducente della Lancia Y, F.C., mentre il conducente del Mitsubishi ha riportato gravi lesioni e giudicato in prognosi riservata. Sul luogo del sinistro è intervenuto personale del 118, Vigili del fuoco e Anas. Dai successivi e tempestivi accertamenti etilometrici eseguiti sugli occupanti del Mitsubishi Pajero è stato possibile appurare che il conducente (I.G.) avrebbe avuto un tasso alcolemico pari a 3 gr/l nel sangue, mentre gli altri due trasportati avevano un tasso alcolemico pari a 2gr/l nel sangue. A seguito di tali risultanze, d’intesa con il Pubblico Ministero di turno della Procura di Palmi, I.G. è stato arrestato in flagranza per omicidio stradale. Il Giudice delle indagini preliminari della Procura della Repubblica di Palmi, visti gli atti, gli accertamenti e l’attività posta in essere dal personale intervenuto sul posto, ha disposto la convalida dell’arresto per I.G. per il reato di omicidio stradale con la misura cautelare della custodia in carcere.