Raffaele Bava è il nuovo direttore del Distretto sanitario

Il dottor Raffaele Bava è stato nominato direttore del Distretto sanitario. L’incarico ha la durata di 9 mesi, ma è prorogabile per altri 9. L’affidamento è stato formalizzato con delibera del commissario straordinario Giuseppe Giuliano n. 361 di ieri e tiene in considerazione, oltre allo stato di emergenza, anche l’ordinanza del presidente della Giunta regionale n. 4 del 10 marzo scorso, che prevede particolari competenze per questa figura.



Da come si evince dall’atto amministrativo, Bava è stato selezionato dalla lista dei partecipanti (9 candidati, ma solo 4 in possesso dei requisiti di ammissione) in quanto “candidato che ha la maggiore età di servizio al ruolo di dirigente medico presso l’Asp e maggiori specifiche competenze nelle funzioni oggetto dell’incarico”.

Già direttore sanitario dell’ospedale di Vibo Valentia, Bava – che ha 64 anni – avrà il delicato compito di far affrontare al Distretto questo frangente particolarmente delicato vista la diffusione del Coronavirus.

Bava va a sostituire il direttore facente funzioni Angelo Michele Miceli, che era designato a seguito delle decisioni del Giudice del Lavoro che aveva annullato la delibera con la quale erano stati approvati gli atti della procedura selettiva e conferito l’incarico di direttore del Distretto sanitario unico dell’Asp di Vibo Valentia a Vincenzo Damiani.

Come spiega la stessa Asp, il Distretto costituisce “il centro di governo oltre che di organizzazione e di erogazione di servizi, il polo di integrazione sanitaria e socio-sanitaria, il punto di riferimento unico per il cittadino per l’accesso a tutti i servizi sanitari e sociosanitari dell’azienda”. Esso assume “il ruolo di committenza e quindi di valutazione e di gestione dei servizi territoriali (ruolo di produzione)”. Tra le funzioni di committenza e valutazione ci sono: l’analisi e la valutazione dei bisogni di salute; il governo dei consumi di prestazioni indirette, farmaceutiche, specialistiche ambulatoriali ed ospedaliere, attraverso l’attività di orientamento del cittadino; l’integrazione effettiva dei servizi erogati ai diversi livelli di assistenza dall’Asp.