Raduno di emigrati serresi al Nord: tra nostalgia, sentimenti e scelte di vita

*di Bruno Vellone – Quasi un centinaio di “serresi con la valigia” si sono dati appuntamento sabato (11 aprile) a Brugherio, città della Brianza, per trascorrere una giornata insieme. Giovani e meno giovani il cui minimo comune denominatore è quello di essere emigrati originari di Serra San Bruno, hanno dato vita ad una “reunion” caratterizzata dall’attaccamento alle tradizioni, ai ricordi ed alle consuetudini e, soprattutto, decisi a conservare le radici con della cittadina della Certosa.



L’evento, promosso da Bruno Franzè, Cosimo Pelaia e Domenico Maiolo, ha avuto luogo in un ristorante brianzolo, dove in un clima conviviale, menti e braccia di ieri e di oggi, si sono ritrovati per rievocare momenti trascorsi nella terra natia, rinsaldare amicizie fiaccate dalla distanza e trascorrere qualche ora in serenità. I partecipanti all’incontro sono giunti da varie località del Nord Italia e non è mancato chi, pur di esserci, è partito dalla Svizzera, dal Lazio e dalla Calabria. E cosi tra un pasto e l’altro, tra abbracci ed aneddoti, l’esperimento del ritrovarsi è andato al di la delle migliori aspettative degli organizzatori, con il proposito di rifarlo e, perché no, considerarlo come una tappa a cadenza stabilita. Storie di ordinaria emigrazione, dunque, che da mille chilometri di distanza guardano al proprio paese con nostalgia e la consapevolezza pensarlo come una cartolina sbiadita, aspettando di vederlo trasformarsi il un luogo in cui si desidera tornare. Il resoconto è quanto mai emblematico, c’è un’altra cittadina bruniana al di fuori dei confini comunali, provinciali e regionali. Forse, ben più numerosa di quella che vive nel concetto della “restanza”, perché anche se “Serra è nel cuore” la vita è altrove.