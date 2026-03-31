Raduno con il Bari: una giornata carica di entusiasmo, crescita e orgoglio per i colori dell’Asd San Bruno

Si è svolto ieri il raduno socio-formativo riservato alle società affiliate calabresi, inserito nel prestigioso progetto SSC Bari, che ha visto la partecipazione di ben 60 giovani talenti pronti a mettersi in gioco e a vivere un’esperienza di alto livello tecnico e umano. Un appuntamento importante, destinato ad avere seguito con una seconda fase, segno della qualità e dell’attenzione dedicata alla crescita dei ragazzi.

Tra i protagonisti della giornata, spiccano i giovani rappresentanti dell’Asd San Bruno, selezionati per le loro qualità e il loro impegno:

• Michele Padovano (2013)

• Gabriel Idà (2014)

• Daniele Tassone (2013)

• Carmine Lacaria (2013)

Quattro ragazzi che incarnano perfettamente i valori della società: passione, sacrificio e voglia di migliorarsi ogni giorno.

A rendere ancora più prestigiosa l’esperienza è stata la guida tecnica di altissimo livello: l’allenamento è stato diretto con competenza e carisma dal mister Nino Armenise, tecnico di spessore internazionale con esperienze con club come Arsenal, Valencia e Verona, e attualmente allenatore dell’Under 14 Nazionale del Bari. Al suo fianco, anche il responsabile SSC Bari, Marco Barci, figura di grande esperienza con un passato nel Perugia Calcio.

E l’entusiasmo non si ferma: oggi l’Asd San Bruno è nuovamente protagonista a Bari, questa volta con il settore femminile, a conferma di una realtà sempre più completa e inclusiva. A rappresentare la società ci sono due giovani promesse:

• Giulia Carchidi (2011)

• Fatima Muzzì (2012)

Due ragazze determinate, talentuose e pronte a lasciare il segno, simbolo della crescita continua del movimento femminile all’interno dell’Asd San Bruno.

Questo doppio impegno, tra ieri e oggi, racconta meglio di tutto la forza e la visione della società: un progetto vivo, in continua evoluzione, capace di valorizzare ogni talento, senza distinzione. “Il futuro è già iniziato” e parla sempre più forte i colori dell’Asd San Bruno.