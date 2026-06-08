Radio 2 Live – Il cielo è sempre più blu: venerdì 12 giugno alle 21 in piazza XV Marzo a Cosenza

Iniziato il countdown per l’evento che inaugurerà ufficialmente l’estate di Rai Radio2. Giovedì 12 giugno, in piazza XV Marzo a Cosenza, andrà in scena RADIO2LIVE – Il cielo è sempre più blu, il primo grande concerto firmato Rai Radio2, realizzato nell’ambito della convenzione tra la Regione Calabria, Calabria Film Commission e Rai Com, e che sarà successivamente trasmesso il 20 luglio in televisione su Rai 2 e in simulcast su Rai Radio2.

A condurre Ema Stokholma con Gino Castaldo. Il cast, che si arricchisce ogni giorno, sarà composto da Gabry Ponte, Noemi, Fabrizio Moro, Sarah Toscano, Le Vibrazioni, Michele Bravi, Santamarea, Aiello, Francamente, Eugenio In Via Di Gioia, Senhit, Serena Autieri, Peppe Voltarelli, Alessandro Gaetano. Uno spettacolo interamente dal vivo, con la Radio2 Social Band, per un’esperienza autentica e condivisa. Un concerto dedicato Rino Gaetano, nato in Calabria, a Crotone, a 45 anni dalla sua scomparsa, ma ancora oggi presente nell’immaginario e nel cuore del pubblico italiano attraverso la forza senza tempo delle sue canzoni.

Sarà una grande festa in Calabria che continua e rafforza la nuova narrazione regionale, con Rai Radio2, ad un anno circa dall’ingresso del direttore Giovanni Alibrandi, che ha innovato, fatto crescere e consolidato l’identità di Radio2. I numeri confermano il percorso intrapreso, con l’AQH (il quarto d’ora medio), l’indicatore che misura la fedeltà reale degli ascoltatori, passato dai 224.000 del trimestre precedente agli attuali 232.000 ascoltatori, con una crescita del 3,6%.