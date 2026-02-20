“Radici, Comunità e futuro”, tappa nel quartiere Gebbione per Forza Italia: focus su Parco Lineare Sud e criticità del quartiere

Prosegue con una nuova tappa l’attività di radicamento e confronto sul territorio del Coordinamento “Grande Città” di Forza Italia. Dopo il successo dell’incontro di Pellaro, “Radici, Comunità e Futuro” si sposta nel cuore della zona sud: l’appuntamento è per sabato 21 febbraio, alle 17:00, presso l’Ex Ludoteca di via Torricelli Ferrovieri (di fronte a Piazza Trieste), nel quartiere Gebbione.

Al centro del dibattito, un’analisi tecnica e politica dedicata a una delle zone più strategiche ma discusse della città: il Parco Lineare Sud.

L’obiettivo dell’incontro, promosso dall’architetto Antonella Postorino, Responsabile del Dipartimento Urbanistica e Pianificazione del Coordinamento cittadino di Forza Italia, è quello di superare la narrazione del fallimento legata all’ormai simbolica opera incompiuta del “ponte sul Calopinace” per scorgere le potenzialità concrete del complesso sistema urbano, attraverso la presentazione di una serie di proposte, frutto di sei mesi di analisi tecnica e confronto costante con i residenti di Gebbione e delle aree limitrofe, in grado di trasformare questo stallo in un’opportunità di sviluppo reale.

L’evento segna una tappa fondamentale per il quartiere Gebbione, inteso come snodo vitale tra il centro e la periferia sud: obiettivo di Forza Italia, restituire anche a questo storico quartiere identità e partecipazione, attraverso il coinvolgimento diretto della cittadinanza e dei comitati, analizzando strumenti di pianificazione che garantiscano accessibilità, sicurezza e fruibilità.

Al tavolo tecnico, professionisti di alto profilo come il geologo Vincenzo Pizzonia, la professoressa Celestina Ornella Fazia, Associato di Urbanistica e il professor Daniele Castrizio, Ordinario di Numismatica ed esperto di storia antica.

Parteciperanno consiglieri comunali, dirigenti di partito, ex amministratori e comitati di quartiere.