“Radici, comunità e futuro” , Forza Italia avvia a Pellaro un percorso che toccherà tutti i principali quartieri di Reggio

Si è svolto ieri al Centro Civico “Cosimo Cardea” di Pellaro un dibattito pubblico dal tema “Radici, comunità e futuro: Forza Italia per Pellaro” promosso dal Coordinamento Forza Italia Città Metropolitana di Reggio Calabria.

L’idea del tema è nata dal Segretario regionale Francesco Cannizzaro che, di concerto con il Coordinamento, ha dato vita a “Radici” per raccogliere interventi concreti, proposte operative.

Al tavolo dei relatori, Antonino Maiolino, Segretario cittadino, che ha evidenziato le

sfide e le opportunità dei quartieri, sottolineando l’importanza di coinvolgere direttamente le

comunità locali nella definizione delle priorità politiche. Accanto a lui, il capogruppo di Forza Italia e Segretario regionale di Forza Italia Giovani Federico Milia, che ha sottolineato l’importanza del ripristino delle Circoscrizioni per ridare voce ai quartieri e garantire quel servizio di prossimità che avvicina i cittadini all’Amministrazione.

Ai lavori hanno preso parte anche i dirigenti di dipartimento del Coordinamento cittadino Candeloro Imbalzano, Michele Raso e Giuseppe Cantarella, che hanno contribuito al dibattito con analisi sui principali bisogni del territorio, dai servizi pubblici alle infrastrutture fino allo sviluppo economico locale.

Moderatrice del dibattito Santa Multari, che ha consentito a tutti gli intervenuti dal pubblico di poter esprimere le proprie richieste, a partire dai bisogni del quartiere e della necessità di ripartire dalla forte identità di Pellaro, porta sud della città, dal mare che ne segna i confini fino alla posizione strategica, per far rifiorire una delle circoscrizioni storiche della città.

Forza Italia avvia così da Pellaro un percorso itinerante che toccherà tutti i principali quartieri della città.