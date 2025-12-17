“Raccontiamo le Periferie”: il Circolo ReggioSud smuove le acque in vista delle elezioni comunali

Il Circolo politico-culturale ReggioSud ha organizzato un iniziativa dal titolo “Raccontiamo le Periferie” .

Il tema si sposa perfettamente con il dibattito in essere sulle Circoscrizioni.

L’incontro, coordinato dal già presidente della Commissione Toponomastica, professor Cantarella, porrà all’attenzione le condizioni di diverse realtà periferiche grazie all’approfondimento da parte dei responsabili di associazioni e comitati che agiscono sui territori. Tra loro Pasquale Andidero, Santa Spanò, Stefania Foti.



Sono invitati a partecipare ed intervenire associazioni, comitati di quartiere, amministratori.

Nel corso dell’incontro si tenterà di capire ed evidenziare le diverse esigenze in modo da farle convogliare nel programma elettorale delle prossime elezioni Amministrative.

Programma del centrosinistra che al momento langue. Il Circolo ReggioSud, di conseguenze, ritiene opportuno smuovere le acque per mettere su carta ciò che serve affinché si migliori la vivibilità delle periferie e se ne valorizzino le peculiarità.

L’appuntamento è per giovedì 18 dicembre alle 18 presso la sede del Circolo in via Sbarre Inferiori 84.