Racconti di successo nello stand della Regione Calabria nella quarta giornata del Salone del Libro di Torino

È stata un successo la quarta giornata allo stand della Regione Calabria, al padiglione Oval alla XXXIII Edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, a tema Vita supernova.

Il primo incontro è stato col regista e scrittore Eugenio Attanasio e col suo libro “Transumanza”. I figli del Minotauro. Storie di uomini e animali” (Cineteca della Calabria), che si fregia delle bellissime fotografie di Antonio Renda. Un’opera sulla transumanza divenuta patrimonio immateriale dell’Unesco. Ancora a seguire Eugenio Attanasio ha esposto al pubblico il cofanetto “In cammino con Gioacchino” (Cineteca della Calabria) con docufilm, cartina e libro. Un momento dedicato a Gioacchino Da Fiore e al suo pensiero in Calabria e nel mondo. “Le donne nella storia della Calabria” (Jonia editrice) di Marilù Sprovieri, Nella Matta, Tania Frisone sono state veicolate dal direttore editoriale Giuseppe Trebisacce, già professore dell’Università della Calabria. Si è parlato di tante donne che hanno scritto la storia calabrese portando ovunque un’immagine grandiosa di questa terra bella, misteriosa e difficile. Assunta Morrone e il suo “A salire alle stelle” (Artebambini edizioni) in dialogo con Mauro Speraggi ha incantato i presenti facendo conoscere scrittura, arte e tecnica antica giapponese. Gli appuntamenti pomeridiani sono iniziati con “I 10 pilastri per un cervello efficiente. Come migliorare le abilità mentali” (Franco Angeli) a cura del dottor Giuseppe Alfredo Iannoccari, ideatore e fondatore di Assomensana. Si è trattato l’argomento dell’invecchiamento attraverso il decalogo suggerito per rallentarlo, con moderazione e introduzione di Daniela Rabia. E poi con Progetto Human 1 e 2 di Alberto Umbrella (La Monfgolfiera) ha dialogato con Rabia sulla deforestazione dell’Amazzonia. Il programma giornaliero si è concluso con il testo del dott. Claudio Carallo, introdotto sempre da Daniela Rabia, tratto da un’esperienza volontaria nei reparti Covid “In prima linea contro il virus. Diario di un medico in missione” (Titani editore). Un modo di rammentare a tutti che la vita è preziosa e va vissuta con coraggio anche in momenti drammatici che speriamo di avere alle spalle superando finalmente la fase pandemica.