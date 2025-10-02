Racconta storielle e le vende come Storia

Mercoledì sera, a Piazza De Nava, si è consumata l’ennesima autoinvestitura di Falcomatà a protagonista della Storia. Con la maiuscola.

Proclamando che il 5 e 6 ottobre “abbiamo la possibilità di scrivere la storia partendo da qui”. Forse, confuso dalla frenesia della campagna elettorale che, nel migliore dei casi, lo porterà a stare seduto su uno scranno a Palazzo Campanella, via Quartiere Militare 28, Reggio Calabria, si è lasciato ingannare dagli eventi arrivando ad immaginare di aver proposto il Piano per la pace in Medio Oriente. No, Giuseppe, è al Consiglio regionale della Calabria che ti sei candidato: un ruolo marginale, sia pur lautamente stipendiato, ma che non vale la pena declamare con la pomposità dei grandi eventi.

La cornice scelta, Piazza De Nava, dice molto. Restituita alla città dieci mesi fa, si ritrova già con una fontana ridotta a pozza verdastra. Eppure, in vista del comizietto, massimo è stato l’impegno profuso per un maquillage straordinario, per tentare di mascherare l’inerzia amministrativa con qualche secchiata d’acqua. E, sebbene il Comune non possa vantare merito alcuno nella realizzazione della piazza, essendosi trattato di un intervento di restyling assai controverso deciso dal Ministro della Cultura, dal palco il sindaco se ne è attribuito i discutibili fasti con la naturalezza di chi, da spettatore, pretende gli applausi di un attore.

“Non ci siamo mai voltati indietro”, ha rivendicato. Ed è vero: non si è voltato, e per questo ha replicato gli stessi errori, come un mulo che continua a sbattere la testa contro lo stesso muro. Ha confermato e consolidato incarichi apicali a figure inconsistenti, trasformando il Palazzo in un album di figurine senza valore.

La perla dell’oratoria, però, è arrivata quando ha sostenuto di aver “provato a rendere le persone libere”. Parole solenni, che si sbriciolano di fronte ai fatti: la sua Amministrazione ha risposto alle critiche con un fuoco di querele, presentate con foga intimidatoria e puntualmente perse: cartucce a salve sparate nel vuoto, rivelatrici della fragilità di una classe di amministratori costantemente rimasta, al netto dei rimpasti furiosi, al di sotto del livello minimo della tollerabilità sociale.

E ancora, la narrazione patetica sulla ‘ndrangheta: “Scalzi e senza scorta abbiamo sbarrato la porta”. Una frase da infante alla recita scolastica, che pretende di ridurre una malvagia organizzazione criminale a un convitato docile, neutralizzato da un gruppetto di amministratori inzuppato nella mediocrazia che non incuterebbero timore neppure a una baby gang del sabato sera. La sproporzione tra la ferocia maledetta del nemico evocato e la modestia dei presunti vincitori trasforma drammaticamente la retorica in barzelletta.

A rendere tutto più avvilente è stato l’uso misero della figura paterna. Falcomatà sa bene quanto il padre resti amato dalla città, simbolo di un’altra stagione e di tutt’altro spessore politico e culturale. Ed è per questo che, ancora oggi, a undici anni dal suo ingresso a Palazzo San Giorgio, continua a brandirne la memoria come scudo. Non la malattia, ma l’intera eredità morale del padre è stata piegata a strumento di consenso. Una scelta che travalica i limiti della decenza, perché profana ciò che dovrebbe restare inviolabile.

Il comizio si è chiuso con un urlato “Andiamo a vincere”. Ma vincere cosa? La città e la provincia sono state relegate agli ultimi posti di tutte le classifiche nazionali, e l’unica vittoria che Falcomatà ha conseguito è quella di essersi reso maestro nell’arte dell’autoincensamento.

A Piazza De Nava non si è scritta la storia, come ha preteso di far credere. Si è soltanto aggiunto un capitolo ad un romanzo di Serie D scritto da autori che per undici anni hanno inferto colpi letali alla città trasformando promesse in occasioni fallite